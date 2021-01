Bonino, Sciascia “ha unito lotta alla mafia a difesa dello stato di diritto”

”Al di là dei suoi meriti letterari, penso che dal punto di vista culturale e politico Sciascia abbia avuto il merito di legare la lotta alla mafia alla difesa dello stato di diritto, e di denunciare sia nell’intermediazione parassitaria delle organizzazioni mafiose, sia nella ‘terribilità’ delle legislazioni speciali in campo penale un attentato alle libertà civili dei cittadini, oltre che alla tenuta dello stato democratico”. Lo scrive la senatrice di Più Europa, Emma BONINO, in un articolo su ‘La Stampa’ per commemorare i 100 anni dalla nascita di Leonardo Sciascia.

”Ho avuto la fortuna di conoscere e di frequentare Sciascia -prosegue BONINO – proprio in occasione della sua candidatura e elezione in Parlamento nel 1979. Per l’esperienza di allora e per la consapevolezza di ora, penso che lo Sciascia più attuale e necessario sia quello più problematico e controverso: non lo scrittore che, con il Giorno della civetta, denuncia l’esistenza della mafia a una Sicilia e a un’Italia che continuava a rappresentarla, ma il polemista coraggioso che richiama legislatori e giudici all’esigenza di non sacrificare lo stato di diritto alla guerra alla criminalità.

“Ieri – aggiunge BONINO – in un’iniziativa di +Europa, organizzata con l’Associazione Amici di Leonardo Sciascia e con molti testimonial del mondo della cultura, dello spettacolo e del diritto abbiamo voluto ricordare le ‘parole della giustizia’ dello scrittore siciliano, selezionando alcune letture dalle pagine delle sue opere. Queste parole continuano a sembrarmi una traccia utile per un cammino di riforma che l’Italia ha sempre più bisogno di percorrere”, conclude BONINO.

