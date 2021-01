Meteo di Messina e Provincia, 9 Gennaio 2021

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia, per domani, 9 Gennaio 2021. Ci basiamo sulle rilevazioni di 3bmeteo.com.

Quadro generale: Continua la situazione delle regioni meridionali che vede un transito di correnti fredde e umide atlantiche, che portano ancora piogge e rovesci sulla Campania. In Sicilia, in generale, continua il rialzo termico, dovuto ai venti caldi dal Nord Africa. Tuttavia nel messinese l’incontro tra venti settentrionali e meridionali porterà a piogge deboli e un nuovo abbassamento di temperatura, meno sentito su Eolie e Fascia Tirrenica. E’ infatti sulle regioni tirreniche meridionali che insistono le temperature più alte, su influsso della circolazione depressionaria che origina tra Marocco e Penisola Iberica.

A Messina domani nubi in progressivo aumento con piogge deboli dal pomeriggio (0,5 mm), più consistenti in serata (2,1 mm). Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C (pomeriggio), la minima di 14°C (mattina). Lo zero termico si attesterà a 3235m. Venti con intensità in progressivo aumento dalla notte, da tesi, a forti in mattinata. Si manterranno così fino in serata, provenienti tutta la giornata da Mezzogiorno. 3Bmeteo dà infatti allerta vento. Mare mosso.

Poche nuvole sulle Isole Eolie, tranne in serata quando il cielo si copre con deboli piogge (2,5 mm). Temperature da 12° (mattina) a 22°C (pomeriggio). Venti dai quadranti settentrionali fino in mattinata, da medi a tesi, lasciano spazio a venti dai settori meridionali più lievi. Mare poco mosso.

Cieli in condizioni simili sulla Provincia Tirrenica, con tendenze a coprire già dal pomeriggio. Piogge di scarsa entità (0,5 mm) dal pomeriggio entità aumentano progressivamente fino in serata (1,4 mm). Temperature da 14° (notte e mattina) a 20° (pomeriggio). Forti venti meridionali compresi tra Libeccio e Scirocco da mattina a sera, in lieve diminuzione. 3bmeteo pone l’allerta. Mare poco mosso.

Cielo nuvoloso sulla Fascia Ionica, da nubi sparse a cieli coperti pomeridiani. Nuove schiarite e nubi sparse in serata. Piogge deboli in progressiva riduzione dal pomeriggio (2,5 mm) alla sera (1,8 mm). Temperature da 13° (mattina) a 14°C (nel resto della giornata). Maestrale di media entità di notte e in seguito venti meridionali tesi fino al pomeriggio. Mare mosso.

Tra la zona etnea e il Mar Ionio invece i cieli sono simili alla fascia tirrenica, con piogge deboli e stabili (1,7 mm sia pomeriggio che sera). Temperature da 13° (durante tutta la giornata) fino a 14°C (pomeriggio). Prevalenza di venti meridionali di media entità, con picchi di intensità tra mattina e pomeriggio. Mare poco mosso.

Sui Nebrodi, nubi sparse alternate a schiarite, con cieli che si coprono dal pomeriggio, assieme a deboli piogge, in diminuzione (2,1 mm e 1,7 mm, rispettivamente pomeriggio e sera). Temperature da 8° (mattina) a 15°C (pomeriggio). Scirocco presente dal mattino, teso soprattutto dalla mattina, in alleviamento in serata.

