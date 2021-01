Messina, Pergolizzi al Sindaco “prorogare la gratuità dei parcheggi blu”

Il Consigliere Comunale Nello Pergolizzi, eletto nella lista LiberaMe, ha inviato un’interrogazione per chiedere al Sindaco di Messina la sospensione delle sanzioni per la violazione della normativa sulla sosta a pagamento negli spazi blu, assieme alla proroga del provvedimento che li aveva resi gratuiti fino al 30 giugno 2021. L’atto va insieme con la richiesta di annullamento delle multe già erogate a partire dall’8 gennaio.

Il consigliere ritiene si debba dare seguito al provvedimento con cui ATM spa ha prorogato la gratuità dei parcheggi nelle zone a pagamento dal 30 dicembre 2020 fino al 7 gennaio 2021;

Pergolizzi, nella richiesta, fa notare che già ieri sono state comminate centinaia di sanzioni e ritiene che, “sicuramente in buona parte, gli inconsapevoli contravventori non si sono resi conto dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni” e che essa sia giustificata “stante il momento di particolare difficoltà per la nostra comunità” a causa dell’emergenza Covid-19.

La richiesta è evidentemente sentita da più parti in ambito politico cittadino, dal momento che in modo simile si era espressa la deputata M5S Angela Raffa.

