Meteo di Messina e Provincia del 10 Gennaio 2021

Ecco il meteo di Messina e Provincia, per domani, 10 Gennaio 2021.

Quadro generale: Italia divisa in due dalle dinamiche meteorologiche. una circolazione depressionaria in approfondimento tra le Baleari e la Sardegna richiama un flusso di aria fredda di origine artica al Nord, mentre le nostre regioni meridionali permangono ancora esposte all’afflusso di aria eccezionalmente mite dal Nord Africa.

Cieli grigi su Calabria e Sicilia per nuvole estese, alte e a strati, comunque non associata a fenomeni piovaschi; insistono piogge e rovesci intermittenti in Campania, specie a ridosso dell’Appennino, come nei giorni precedenti.

Temperature minime in rialzo su tutte le regioni; massime ancora alte sulla Sicilia settentrionale; da segnalare ancora picchi tra 22-24°C tra Palermitano e Messinese tirrenico. Temperature più basse sulla fascia ionica della nostra Provincia.

Venti forti di Mezzogiorno e Libeccio sulla Sicilia tirrenica, tesi sul versante calabro; ventilazione prevalentemente moderata dai quadranti settentrionali in Campania e sui rilievi appenninici. Mari ancora tutti mossi o molto mossi.

A Messina domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, con maggiori addensamenti a partire dalla mattina. Non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C (pomeriggio) , la minima di 15°C (notte e mattina), lo zero termico si attesterà a 3365m. I venti forti e proverranno da Mezzogiorno (Sud), di meno, ma ancora tesi, in serata. Allerta di 3bmeteo prevista. Mare poco mosso.

Sulle Eolie nuvoloso, soprattutto dal pomeriggio, o poco nuvoloso, per velature, durante la giornata. Nessuna pioggia. Temperature da 15°C (sera) a 24°C (pomeriggio). Venti medi dai quadranti occidentali in prevalenza, ma lieve Scirocco previsto al mattino. Mare mosso.

Sulla Provincia Tirrenica cieli nuvolosi per velature. Non prevista pioggia. Temperature molto alte da 18° (sera) a 29° (pomeriggio). Allerta per venti forti da Mezzogiorno nella notte. In generale venti dai quadranti meridionali di media entità fino a pomeriggio, da segnalare Libeccio. La serata si conclude con venti di Ponente di medesima entità. Mare poco mosso.

Sul Litorale Ionico addirittura da situazione poco nuvolosa si arriva a nebbia al mattino, con scarsa visibilità. Tendenza poi a schiarite parziali dal pomeriggio. Non previste piogge. Temperature da 14° (mattina) a 15° (nel resto della giornata). Prevalenza di venti settentrionali lievi. Mare poco mosso.

Nella fascia etnea del litorale ionico, prevalenza di condizioni nuvolose o poco nuvolose, tranne la mattina, in cui sono previsti maggiori addensamenti, addirittura fino a coprire. Non previste piogge. Temperature da 12°C (fino al mattino) a 13°C (dal pomeriggio). Venti lievi dai settori settentrionali nelle ore di buio, e meridionali in quelle di giorno. Mare poco mosso.

Poco nuvoloso sui Nebrodi, fino al mattino, maggiori addensamenti dal pomeriggio. Niente piogge. Temperature da 10°C (fino al mattino) a 16°C (pomeriggio). Il Levante notturno lieve lascia spazio dal mattino a venti leggeri meridionali (Est/Sud-Est).

