Meteo di Messina e Provincia, 11 Gennaio 2021

Meteo di Messina e Provincia, per domani, 11 Gennaio 2021.

I venti settentrionali che seguono la perturbazione del weekend daranno luogo, domani, ad ampie schiarite in Campania (residue piogge solo sul Salernitano), mentre tra Calabria e Sicilia ci sarà spazio per rovesci intermittenti, localmente anche intensi. Venti moderati di Maestrale. Temperature in sensibile calo ovunque. Mari generalmente molto mossi.

Nel Messinese tornano ad abbassarsi le temperature, che avevano visto picchi nella fascia tirrenica e nel settore Eolie. Previste piogge scarse o deboli, a volte localmente più intense. Prevalenza di Maestrale e venti settentrionali, di media entità. Mari mossi, ma non eccessivamente.

A Messina domani nubi sparse alternate a schiarite fino al mattino, con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C (pomeriggio), la minima di 13°C (sera), lo zero termico si attesterà a 2540m. I venti saranno la notte e al mattino tesi e proverranno da Nordovest (Maestrale), al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sulle Isole Eolie cielo notturno coperto, con pioviggini (0,2 mm) e poi tendenza a schiarire, con locali aperture, dal mattino. Temperature da 15°C (pomeriggio) a 12°C (sera). Prevalenza di un vento di Ponente di media entità. Mare mosso.

Sul Litorale Ionico, cielo poco nuvoloso fino in mattinata, con tendenza a coprire, con scarse precipitazioni (0,5 mm), dal pomeriggio, in significativo aumento in serata (5,9 mm). Temperature da 16°C (pomeriggio) a 13°C (sera). Un teso Maestrale insiste sin dalla notte, per poi moderarsi lievemente dal pomeriggio. Mare mosso.

Sulla Provincia Tirrenica, condizioni di densa nuvolosità si alternano, sin dalla notte, con maggiori addensamenti fino a copertura. Durante la mattina, in fase di maggiore addensamento, prevista debole pioggia (2 mm), e poi pioviggini in fase analoga in serata (0,3 mm). Temperature da 15°C (notte e pomeriggio) a 14°C (mattina e sera). Prevalenza di Maestrale, teso al mattino, poi in alleggerimento. Mare mosso.

Sul Litorale ionico etneo, parziale nuvolosità che si modifica in addensamenti fino a copertura dal pomeriggio, con precipitazioni che aumentano da scarse (0,3 mm) a lievi (1,9 mm) in serata. Temperature da 16°C (pomeriggio) a 13°C (notte e sera). Venti di media intensità da Nord/Nord-Ovest, con tendenza ad alleviamento, lasciano spazio solo nel pomeriggio a Tramontana. Mare mosso.

Cieli molto nuvolosi, quasi coperti, nella notte, sui Nebrodi, con tendenza a lieve alleggerimento dal mattino (nuvoloso o molto nuvoloso). Nessuna pioggia. Temperature da 9°C (notte) a 5°C (sera). Venti settentrionali di media entità, con prevalenza di Tramonatana dalla mattina, in progressivo allentamento.

