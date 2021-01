Meteo di Messina e Provincia, 11 Gennaio 2021

di Michele Bruno – Meteo di domani, 11 Gennaio 2021, per Messina e Provincia.

Quadro generale: Deciso miglioramento in Campania domani, con ampi spazi soleggiati; ancora maltempo all’estremo Sud, con rovesci intermittenti anche intensi su Crotonese, Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale; maggiori schiarite sul comparto meridionale dell’Isola.

Temperature in ulteriore calo tra Calabria e Sicilia. Venti moderati di Maestrale. Mari generalmente molto mossi.

Nel Messinese come visto, torna il maltempo, soprattutto nel capoluogo e sui Nebrodi e sul Litorale tirrenico. Sono tesi o forti soprattutto i venti dai settori adiacenti al Maestrale (Ovest/Nord-Ovest e Nord/Nord-Ovest). Temperature che si stabilizzano su livelli bassi sull’area tirrenica: ormai finito l’effetto delle correnti calde africane guidate dal vento di Scirocco.

A Messina domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con rovesci al mattino (2,7 mm), anche a carattere temporalesco nel pomeriggio (12,21 mm), in attenuazione dalla sera (8,5 mm), sono previsti in tutto 23.3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C (notte e pomeriggio), la minima di 11°C (resto della giornata), lo zero termico si attesterà a 1483m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio e sera tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: rovesci.

Sulle Eolie, cieli nuvolosi con locali aperture e schiarite, fino al pomeriggio, quando si copriranno, con contemporanee deboli piogge (2,9 mm). Temperature da 10° (fino al mattino) a 14° (pomeriggio). Dalla sera venti da Ovest-Nord/Ovest si alternano a Ponente, i primi, forti nel pomeriggio, gli altri invece, moderati al mattino e tesi in serata. Mare mosso. Allerta venti forti.

Sulla Provincia Tirrenica, cieli nuvolosi o molto nuvolosi notturni, che vanno a coprirsi dalla mattinata. Piogge deboli già dal mattino (3,5 mm) si intensificano dal pomeriggio (7,9 mm e in serata 5,8 mm). Temperature da 10°C (mattina) a 14°C (poneriggio). Da segnalare venti di Ponente che si intensificano, da moderati a molto tesi, dalla mattina al pomeriggio, e poi tesi da Ovest/Nord-Ovest, con minor forza, in serata. Mare mosso.

Cieli nuvolosi, a partire dalla notte, sul Litorale Ionico, alternati a schiarite. Maggior addensamenti fino a copertura previsti nel pomeriggio, con deboli piogge (1,9 mm). Minime e massime identiche alla fascia tirrenica. Venti di Maestrale che dal mattino vanno a intensificarsi progressivamente, da lievi, a forti in serata. Allerta di 3bmeteo.com, appunto, per i venti forti. Mare mosso.

Nella parte etnea del Litorale Ionico, nubi sparse alternate a schiarite fino al mattino, con copertura improvvisa del cielo nel pomeriggio, contestualmente a piogge debolissime (0,5 mm). Temperature da 9°C (mattina e sera) a 13°C (pomeriggio). Venti da Nord/Nord-Ovest fino a pomeriggio, quando appunto si fanno tesi, sostituiti da Maestrale in serata, sempre teso. Mare mosso.

Cieli molto nuvolosi sin dalla notte sui Nebrodi, con schiarite o aperture in mattinata e in serata. Coperti nel pomeriggio con pioggia mista a neve (6,9 mm). Temperature da 1°C (sera) a 5° (pomeriggio). Tesi i venti da Nord/Nord-Ovest dal pomeriggio.

