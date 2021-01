Pendolari delle Eolie: Pino Galluzzo una svolta sulle tariffe agevolate

di Luana Spanò – Soddisfazione del deputato regionale all’Ars Pino Galluzzo sulla rapida soluzione per le tariffe agevolate ai “pendolari delle Eolie”.

È infatti esplosa una dura polemica nei confronti della Liberty Lines dopo che i lavoratori pendolari delle Eolie, tra cui insegnati e medici si sono visti negare le tariffe agevolate di cui avevano sempre usufruito.



“Esprimo viva soddisfazione nell’apprendere il pronto interessamento dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Marco Falcone, sul ripristino delle agevolazioni per i cosiddetti pendolari delle Eolie” – dichiara l’onorevole Pino Galluzzo deputato regionale all’Ars di Diventerà Bellissima che ha seguito sin dall’inizio e da vicino il percorso della situazione – “Hanno recepito l’appello sulla mancata conferma della Liberty Card per i pendolari delle isole minori, a partire dalle Eolie e adesso si ragionerà per abbattere i costi degli spostamenti a carico dei lavoratori. Con la Liberty Lines hanno concordato il ripristino di agevolazioni e tariffe già vigenti, anche valutando un impegno di natura finanziaria del governo Musumeci, in una logica di servizio ai cittadini e di buon senso. La prossima settimana ci sarà un incontro a Palermo con l’azienda che si occupa del trasporto pubblico marittimo per definire i dettagli dell’iniziativa”.

Anche il sindaco di Lipari è intervenuto sull’argomento: “L’abolizione della Liberty Card infatti, come rappresentato da questa Amministrazione e dall’Assessore al ramo Daniele Orifici, ha comportato un iniquo e ingiusto aggravio sui costi di spostamento per tutti coloro che prestano attività lavorativa nel nostro Comune tra cui medici e personale sanitario, operatori del 118, insegnanti, personale dipendente nei vari settori, con il rischio di gravissime indirette ricadute per l’intero territorio: pertanto, abbiamo con determinazione richiesto un incontro con l’Assessore Falcone e la Liberty Lines per la ricerca di una soluzione a tale criticità, incontro che – come ha confermato lo stesso Assessore,

che ringraziamo per la disponibilità mostrata – avverrà la prossima settimana e sui cui esiti daremo pronta comunicazione”.

