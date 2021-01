Covid. Casi in crescita sui Nebrodi: preoccupa Capizzi, San Fratello e Capo d’Orlando

Situazione preoccupante in provincia di Messina. Sono tre le vittime registrate in provincia ieri, due al Policlinico di Messina, un uomo e una donna, entrambi di 73 anni, mentre al Cutroni Zodda di Barcellona ha perso la vita una donna di 85 anni.

Salgono i ricoveri: 87 al Policlinico, 28 al Papardo e 27 al Cutroni Zodda: 30 in tutto i pazienti in rianimazione.

Il comune di Capizzi non è più zona rossa, ma rimarrà off limits fino al prossimo 25 gennaio. Sono infatti 95 i positivi al test molecolare nel comune guidato dal sindaco Leonardo Principato Trosso, ancora troppi per allentare le misure restrittive. Nella giornata di domani verrà effettuato uno screening sulla popolazione dai 26 ai 46 anni.

Situazione preoccupante registrata anche a San Fratello dove i casi di positività al covid sono 87. Poca adesione allo screening, solo 40 persone su 150 hanno partecipato, risultando però negative.

Casi in crescita a Capo d’Orlando: dall’ultimo aggiornamento dato dal sindaco Franco Ingrillì, risultano 64 i casi positivi, mentre 67 sono in isolamento a causa dello stretto contatto con soggetti positivi.

A Tortorici sono 15 le persone positive attualmente al tampone molecolare. Gli ultimi 11 casi erano già risultati positivi al test rapido. Si attende l’esito per altri 33 soggetti, ma anche nel comune oricense l’allerta è massima.

Tre nuovi casi invece a Brolo, dove salgono a 32 gli attuali positivi.

