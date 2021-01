“Sindaco non te ne andare”, la “zona rossa” non ferma i sostenitori di De Luca: in prima fila Clara Crocè (Fiadel) e Carmelo Picciotto (Confcommercio)

Megafono in mano, c’è anche Carmelo Picciotto titolare del locale Fellini di Piazza Duomo e presidente di Confcommercio Messina nel gruppo #iostoconCateno che oggi, nonostante la zona rossa, ha organizzato un sit in per chiedere al sindaco di non dimettersi.

“Al di la dei modi rozzi – ha detto il rappresentante di diversi commercianti della città – De Luca ha fatto un buon lavoro in questi due anni e mezzo”.

Cori da stadio contro il dirigente dell’Asp La Paglia, e applausi scroscianti ogni qualvolta qualcuno al megafono pronuncia il nome del sindaco.

Tra i presenti Gianluca Gangemi di Fiadel, il fedelissimo di Clara Crocè anche lei presente alla manifestazione durante la quale ha epresso la riconosciuta abnegazione per il primo cittadino.

Presenti tutte le forze dell’ordine. Alle 18.06 il sit in autorizzato nel rispetto delle norme covid, si è concluso. Un’ora prima della diretta a cui tutta la città è appesa. Stampa compresa, considerata dagli organizzatori la grande responsabile della tensione sociale di cui il sindaco si sente vittima.

