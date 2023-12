UNIME: Rettrice Spatari avvia mandato con Natale solidale e donazioni #donaunoradeltuolavoro

Ancora permeata dalla freschezza del nuovo mandato della Rettrice Giovanna Spatari, l’Università degli Studi di Messina (UniMe) ha abbracciato il Natale con uno spirito di solidarietà straordinario, dimostrando la generosità della sua comunità accademica.

In un caloroso scambio di auguri natalizi nell’Aula Magna, la Rettrice ha annunciato con entusiasmo i risultati positivi della campagna di fundraising #donaunoradeltuolavoro. Docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti, dottorandi e specializzandi si sono uniti in un gesto significativo, mettendo in luce il carattere solidale dell’Ateneo peloritano.

I proventi della campagna, che continua fino al 31 dicembre, sono stati consegnati a organizzazioni benefiche di grande rilevanza sociale. Il CeDAV – Centro Donne Antiviolenza, il C.I.R.S. – Comitato Italiano Reinserimento Sociale e Evaluna APS – Associazione di solidarietà familiare, hanno ricevuto le donazioni gestite rispettivamente dall’avv. Carmen Currò, dalla dott.ssa Maria Celeste Celi e dall’avv. Maria Gianquinto.

Durante l’evento, il coro d’Ateneo ha riempito l’aria con canti natalizi, creando un’atmosfera festosa. La Rettrice ha espresso la sua gratitudine per la partecipazione numerosa, sottolineando la serenità che pervade l’atmosfera. Ha auspicato che questo spirito positivo accompagni l’Università negli anni a venire, in cui si affronteranno sfide significative.

La prof.ssa Spatari ha evidenziato le sfide future nell’ambito della Didattica, della Ricerca, dei Servizi e della Terza Missione, ma ha espresso fiducia nella capacità della comunità accademica di superarle con successo. Ha riconosciuto il ruolo centrale di UniMe nel fornire risposte significative agli studenti italiani e stranieri, premiando il merito e affrontando le preoccupazioni dei giovani che guardano al futuro con timore.

In chiusura, la Rettrice ha dedicato un momento di silenzio per commemorare i tragici avvenimenti a Praga, sottolineando l’importanza della solidarietà in tempi difficili.

In un periodo in cui l’unione e la generosità sono più importanti che mai, UniMe, sotto la guida della neo-rettrice Spatari, si distingue come un faro di speranza e impegno sociale nella comunità accademica e oltre.

