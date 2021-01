Messina aumentano i contagi, dati preoccupanti

Messina in piena “zona rossa” con numeri di contagio da brividi: i dati comunicati ieri dall’Asp al comune incutono paura. Sono 3 mila i nuovi positivi al covid, ciò che deve fare riflettere è che questi numeri si sono raggiunti in una settimana.

Secondo la relazione che il Commissario Covid ha inviato al Presidente Musumeci il 5 gennaio a Messina risultavano 2.202 casi positivi, sino ad arrivare ai 5.288 registrati il 12 gennaio. Ciò significa 385 contagi ogni 10 mila abitanti per un tasso di positività del 29% rispetto ai tamponi effettuati. Dall’inizio della pandemia ad oggi sono 140 i messinesi a morire di Covid, 8.931 quelli che hanno contratto il virus, mentre 3.503 i guariti.

Dati drammatici, ma che nel contempo aprono alla speranza. Le ordinanze contano poco, ciò che vale è una forte presa di coscienza da parte di tutti i cittadini ad assumere atteggiamenti maturi e responsabili. Nonostante la zona rossa ieri in mattinata varie zone della città erano affollate di gente incurante della distanza, il traffico sulla via La Farina, come del resto in tutta la città, così come la manifestazione di ieri sera davanti al palazzo Zanca, non rispecchiava affatto che Messina è in piena emergenza e che il virus corre veloce. A noi la scelta di fermarlo o continuare a fingere che tutto questo sia un grande bluff.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it