Salina, arriva c’è posta per te

di Luana Spanò – Stefano Mella detto “Giuliano”, 91 anni, nato e cresciuto a S.Marina Salina che oggi vive a Leni, ieri sera a “C’è posta per te”, il programma di Maria De Filippi, in onda tutti i sabati su canale 5 cercava una donna conosciuta 70 anni fa, con cui avrebbe dovuto fare la “fuitina”, fuga d’amore. Purtroppo Giuliano è tornato a casa da solo perché nessuno delle 3 signore presenti in studio lo ha riconosciuto. Protagonista indiscussa della serata è stata Sarina, con il suo dilagante entusiasmo. Stefano tornerà a casa da solo, ma con la speranza che l’amore di gioventù lo abbia visto e riconosciuto.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it