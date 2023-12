Gruppo Caronte & Tourist: il Bilancio di Sostenibilità 2022 rivela successi e impegni per il futuro

Il Gruppo Caronte & Tourist ha presentato oggi, presso il Museo Regionale di Messina, il suo Bilancio di Sostenibilità 2022, evidenziando risultati finanziari positivi e impegni chiave per il futuro. L’evento ha visto la partecipazione di figure di rilievo, tra cui Tiziano Minuti, responsabile del personale e della comunicazione, e numerosi rappresentanti del territorio e delle comunità.

Il Bilancio di Sostenibilità, presentato davanti a un affollato parterre, offre uno sguardo dettagliato sugli impatti e le pratiche sostenibili del Gruppo nel corso dell’anno appena trascorso. Nonostante le sfide globali, il Gruppo ha registrato un aumento significativo del fatturato nel 2022, dimostrando resilienza e adattabilità di fronte alle turbolenze del settore del trasporto marittimo legate agli eventi internazionali.

Tra i risultati positivi, spiccano l’aumento del 1,2% del livello occupazionale, con 43 nuove assunzioni, e un incremento del 14% dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al 2021. Il Gruppo ha anche delineato un piano di investimenti per il periodo 2023-2027, destinando risorse a nuovi progetti imprenditoriali, nuove navi e al rinnovo della flotta con un focus particolare sulla sostenibilità ambientale.

L’attenzione alla sostenibilità è emersa come un elemento centrale nel discorso dell’AD Lorenzo Matacena, che ha evidenziato l’impegno del Gruppo nella riduzione dell’impatto ambientale. La presentazione della Nerea, l’ultima aggiunta ecologica alla flotta, ha sottolineato l’uso di batterie unite all’alimentazione bifuel per minimizzare l’inquinamento. Matacena ha inoltre sottolineato la priorità della gestione e del controllo dei consumi di energia per garantire la sostenibilità ambientale.

Il 2022 è stato dichiarato “l’anno più importante” per le politiche di Pari Opportunità, con il conseguimento degli obiettivi di crescita dell’occupazione femminile fissati nel 2020. Il Gruppo ha ottenuto la certificazione ISO 30415, riconoscimento del suo impegno concreto nell’inclusione e nella diversità sul luogo di lavoro.

Durante la presentazione, l’AD Pietro Franza ha sottolineato l’impegno del Gruppo verso una mobilità sostenibile, aperta e inclusiva. Il presidente Vincenzo Franza ha annunciato la partecipazione del Gruppo al Premio Bilancio di Sostenibilità del Corriere della Sera, riflettendo il costante impegno del Gruppo Caronte & Tourist verso la Responsabilità Sociale d’Impresa.

La conferenza ha visto la partecipazione di rappresentanti del gruppo di lavoro di Deloitte, del coordinatore interno Cesare Barbera e di Piera Calderone, Diversity & Disability manager del Gruppo. Hanno inoltre preso la parola il Sindaco di Messina, Federico Basile, la presidente del CIRS, Maria Celeste Celi, il presidente dell’Arcigay di Messina, Rosario Duca, e la preside dell’ITS di Catania, Brigida Morsellino.

Il Gruppo Caronte & Tourist si conferma così non solo come un attore chiave nel settore del trasporto marittimo, ma anche come un esempio di impegno e responsabilità sociale nel panorama imprenditoriale italiano.

