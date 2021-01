Il sindaco “dimissionario” non rinuncia alla sua ordinanza: ecco cosa prevede

Il sindaco ha varato la sua terza ordinanza in pochi giorni, ordinanza in vigore da oggi (lunedì 18) e fino a giovedì 28, mentre per i servizi alla persona, la sospensione delle attività entrerà in vigore da mercoledì 20, così come le attività relative agli interventi di edilizia privata, che possono proseguire soltanto per garantire gli interventi improcrastinabili di messa in sicurezza e di completamento di opere di cui sia stata disposta l’esecuzione con urgenza mediante atto amministrativo e/o giudiziario. Sempre in deroga alle disposizioni vigenti, è consentita soltanto per oggi, lunedì 18, l’apertura dei saloni di barbiere e parrucchiere, che comunque rimarranno sempre chiusi, a partire da mercoledì 20.

Ordinanza che non verrà discussa in consiglio comunale, che invece oggi si runisce per discutere all’ordine del giorno: 1) Istituzione del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale; 2) Servizi di gestione del verde pubblico e gestione dei servizi di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante. Affidamento in house alla società “Messina Servizi Bene Comune S.p.A.”.

Oltre dunque ai divieti imposti dall’ultimo dpcm del governo, e della successiva ordinanza firmata dal governatore Musumeci, l’ultima ordinanza firmata dal sindaco De Luca impone la sospensione delle attività previste nell’ormai famoso allegato 23 (permesse sia da dpcm che dall’ordinanza regionale), che a Messina possono esercitare la vendita mediante il servizio di consegna a domicilio.

Imposto il divieto di circolazione, accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati.

Sospesi mercati alimentari e non (centri commerciali)

Sospese le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie). Sospesa la vendita da asporto (ma permessa la consegna a domicilio)

Chiuse tutte le scuole, le università e le ludoteche, che dovranno effettuare lezioni in modalità didattica a distanza.

Chiusura di tutte le ville comunali, giardini e dei cimiteri cittadini.

Chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali e sospensione delle attività sportive ad eccezione di quelle che sono svolte da atleti di rilevanza nazionale e/o impegnati in campionati di rilevanza nazionale.

L’ATM SpA è autorizzata a ridurre i servizi nelle fasce antemeridiane, pomeridiane e serali garantendo i servizi essenziali per consentire ai cittadini il raggiungimento dei luoghi di lavoro ed il rientro nella propria abitazione. L’erogazione del servizio deve essere modulata in modo da evitare il sovraffollamento secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali che prevedono per il TPL, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, un coefficiente di riempimento massimo dei mezzi del 50%.

A decorrere da mercoledì 20 gennaio 2021 è sospesa l’attività inerente gli interventi di edilizia privata, che può proseguire solo per garantire gli interventi improcrastinabili di messa in sicurezza e di completamento di opere di cui sia stata disposta l’esecuzione con urgenza mediante atto amministrativo e/o giudiziario.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it