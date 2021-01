Legame Jill Jacobs e Gesso, Messina sulla rivista americana “Live in Italy”

Al Comune didi Messina è stato dedicato un articolo sulla rivista americana “Live in Italy”, relativo al legame della nuova First Lady Jill Jacobs con il centro collinare di Gesso. Nei giorni scorsi l’editore aveva richiesto informazioni in merito al Sindaco Cateno De Luca che ha delegato per competenza l’Assessore alla Cultura Enzo Caruso.

La risposta al Magazine americano è stata immediata con l’invio di notizie e immagini relative al Museo Cultura e Musica dei Peloritani di Gesso.

L’editore Lisa Morales nel complimentarsi per quanto ricevuto ha augurato “in questi tempi difficili una pronta ripresa del turismo per la splendida Città dello Stretto”.