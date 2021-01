Ospedale di Lipari senza cardiologi e malati oncologici sempre più soli

di Luana Spanò – Un po’ come previsto dalla nostra redazione la convenzione con i cardiologi dell’ospedale Papardo scaduta il 17 gennaio, non è ancora stata rinnovata.

L’ospedale di Lipari resta quindi senza cardiologi e anche il Comitato “l’Ospedale di Lipari non si tocca” esprime il proprio rammarico con un post su Facebook: “L’Ospedale di Lipari, domani e dopodomani rimarrà senza cardiologi (quelli in convenzione con il Papardo) perché non è ancora stata firmata la convenzione (scaduta il 17 gennaio scorso). Che dire…..Di male in peggio!

Ricordiamo anche che attualmente i diabetici eoliani sono rimasti nuovamente senza insulina, poiché la farmacia dell’ospedale ne è nuovamente sprovvista.”

Le segnalazioni più toccanti ci arrivano dai malati oncologici che devono recarsi sulla terraferma per poter fare la chemioterapia. Ci raccontano le ore di aliscafo interminabili quando il fisico smette di reagire con forza. Partenze anticipate se il mare è mosso e soggiorni forzati lontano dagli affetti dopo i cicli se non si può tornare a casa a causa delle condizioni meteo.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it