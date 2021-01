Meteo di Messina e Provincia, martedì 26 gennaio 2021

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia, di martedì 26 gennaio 2021.

Ci basiamo sulle rilevazioni di 3bmeteo.com.

Quadro generale: le correnti depressionarie atlantiche attive sull’Italia nella giornata precedente tendono a traslare verso Levante (est), portandosi tra la Grecia e i Balcani: sulle nostre regioni subentrano, dunque, correnti più fredde dal Nord Europa, sospinte da una sostenuta ventilazione di Tramontana e Maestrale. Giornata all’insegna di annuvolamenti a tratti compatti, rovesci e locali temporali intermittenti tra bassa Calabria e Sicilia tirrenica, in attenuazione serale; quota neve in calo fin sotto i 1000 m sui rispettivi comprensori montuosi. Tempo in rapido miglioramento in Campania con il ritorno di ampi spazi soleggiati. Temperature in diminuzione, più marcata nella seconda parte del giorno. Mari ancora mossi o molto mossi.

Nel messinese domani piogge ovunque, di diversa entità a seconda della località, generali condizioni di nuvolosità tra nuvoloso e coperto, con maggiori rasserenamenti dal pomeriggio. Temperature minime serali e in calo. Venti tesi o forti, soprattutto dai quadranti nordoccidentali, spesso da Ponente o Maestrale. Mari da mossi a molto mossi. Vediamo nel dettaglio:

A Messina domani cieli molto nuvolosi o coperti dalla notte con piogge e rovesci anche temporaleschi fino in mattinata ( fino a 16,9 mm). Temporaneo miglioramento al pomeriggio. deboli piogge in serata, sono previsti 19.3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C (pomeriggio), la minima di 10°C (sera). Venti dai quadranti nordoccidenatali (con prevalenza di Maestrale) tesi dalla notte e in rafforzamento dal pomeriggio. Mare molto mosso. Allerte 3bmeteo: pioggia e vento.

Condizioni meteo simili sulle Isole Eolie per quanto riguarda la nuvolosità, ma soltanto moderate piogge nella notte (3,3 mm). Temperature da 9°C (sera) a 13°C (pomeriggio). Venti tesi dai quadranti nordoccidentali. Mare molto mosso.

Stesse condizioni di nuvolosità nel Litorale Tirrenico con piogge e temporali tra mattina e pomeriggio (22,3 mm) e piogge scarse (0,2 mm) in serata. Temperature tra 11°C (sera) e 14°C (pomeriggio). Venti tesi da Ponente (Ovest) fino al mattino, poi forti da Maestrale (Nordovest). Mare molto mosso. Allerta 3bmeteo: vento e pioggia.

Sul Litorale Ionico alternanza tra nuvoloso e coperto, con più ampie aperture nel pomeriggio, e piogge scarse da lì fino a sera. In tutto 0,5 mm di pioggia. Temperature da 8°C (sera) a 13°C (pomeriggio). Venti lievi da Ponente nella notte, poi tesi da Maestrale. Mare mosso.

Sul versante etneo invece da cieli notturni coperti si raggiunge un progressivo e completo rasserenamento, tuttavia in serata si verificano nuovi addensamenti sparsi. Piogge scarse al mattino (0,8 mm) e di sera (0,6 mm). Temperature da 8°C (sera) a 16°C (pomeriggio). Venti nordoccidentali, da lievi a forti nel pomeriggio, e poi lieve alleggerimento in serata. Mare mosso. Allerta 3bmeteo: vento.

Sui Nebrodi cielo coperto fino al mattino, e dal pomeriggio nuvolosità sparsa con schiarite, con piogge scarse (0,2 mm). Temperature da 1°C (sera) a 6°C (notte). Un medio Scirocco notturno lascia spazio dal mattino alla notte a venti da tesi a forti.

