Cibo ammuffito al banco: sequestro dei Vigili Urbani

Cibo che doveva essere venduto in banco frigo era invece esposto in banchi non refrigerati, con temperature che raggiungevano i 14 gradi, invece che gli 0/4 consentiti. lo hanno scoperto gli uomini della polizia annonaria che hanno sequestrato la merce, di cui risponderà un commerciante messinese dinanzi all’autorità giudiziaria.

Ieri gli uomini della sezione Commerciale della polizia municipale guidati dal comandante vicario Giovanni Giardina e dall’ispettore capo Giuseppe Cifalà hanno accertato che l’esercente poneva in vendita prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, non solo mantenendoli a temperature di quasi 10 gradi al di sopra di quella consentita, ma già con evidenti segni di ammaloramento con tracce di muffa su formaggi e salumi.

Sempre nella giornata di ieri, la polizia Specialistica, sempre diretta dal comandante vicario Giovanni Giardina, ha inoltre posto sotto sequestro merce e veicolo di un commerciante ambulante abusivo che, nonostante il proprio stato di illegalità e nonostante la vendita ambulante non fosse consentita temporaneamente dalla recente ordinanza sindacale, stava ponendo in vendita prodotti e ricambi per auto, peraltro di dubbia fattura, tentando quindi di avvantaggiarsi rispetto a chi, in ossequio ai regolamenti, stava mantenendo chiuso, sebbene autorizzato, il proprio esercizio commerciale.

