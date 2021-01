Alicudi frana Sgurbio: finalmente ripresi i lavori

Luana Spanò – Abbiamo imparato a conoscere Alicudi attraverso gli occhi della signora Elvira Amato. Abbiamo accolto la necessità di alcuni abitanti dell’isola di attenzione verso le problematiche di un posto unico al mondo.

Finalmente dopo 2 anni la contrada invasa da una frana sarà ripulita per la messa in sicurezza, tuttavia servirà tempo e altri progetti che tengano meglio conto della particolarità del territorio per una soluzione risolutiva del fenomeno.

Soddisfatto anche il consigliere Giuseppe Finocchiaro che attraverso una nota, firmata anche da altri due consiglieri di maggioranza Giuseppe Grasso e Ugo Bertè, aveva sottolineato la necessità di un intervento immediato.

Ultimati i lavori si potrà finalmente percorrere con gli asini la contrada fino al porto commerciale. Questo permetterà il trasporto agevole, fino alle abitazioni, di generi di prima necessità.

I grandi terrazzamenti sede ormai delle poche case dell’isola, le contrade e i sentieri della piccola perla del mediterraneo hanno necessità di interventi e manutenzione ordinaria che permettano gli alicudari una vita serena, agevole, la cui fruibilità si traduce in esigenza quotidiana e tutela per la propria salute.

Basti pensare all’intervento di soccorso straordinario filmato dalla nostra redazione, necessario a causa della frana che bloccava i soccorsi via terra. Dopo un malore un’anziana signora e stata trasportata in barella su un tetto e issata in volo da un elicottero dei vigili del fuoco, fino all’elipista dove ad attenderla c’era un altro elicottero che l’ha trasportata fino all’ospedale disponibile più vicino.

