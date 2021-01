Covid. San Fratello diminuiscono i casi positivi, 87 i guariti. “Rispetto delle regole per chi ancora è in quarantena”

di FraPè – È un clima molto rilassato quello che da ieri aleggia sugli abitanti di San Fratello, quasi di festa o meglio di vittoria anche se non ancora definitiva su un nemico subdolo e incomprensibile che miete vittime senza guardare età, ceto sociale o professione. Ormai da qualche giorno, così come si evince dalla pagina Fb del Comune di San Fratello aumentano sempre più i guariti al covid-19, accendendo la speranza e trasmettendo quella sana positività alla vita che comunque va vissuta al meglio, questo non significa che bisogna abbassare la guardia, il rischio è sempre presente e riguarda tutti. Non è consentito alcuna distrazione, perchè se di smette di rispettare le regole, vanno vanificati tutti i sacrifici di quest’ultimo periodo.

“Dal rispetto delle regole– si legge nella nota del Comune – scaturisce il rispetto per noi stessi, per le nostre famiglie, per il nostro paese e per i nostri compaesani che ancora non sono guariti, ma soprattutto il rispetto per le vittime causate dal virus. Speriamo di azzerare presto i contagi, per qualsiasi cosa si rimane sempre a disposizione”.

Pertanto la situazione attuale a San Fratello per quanto riguarda i casi positivi al covid è di 15 soggetti positivi al tampone molecolare di 87 persone guarite.

