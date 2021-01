De Luca “io non ritiro le mie dimissioni, ho deciso”

di Michele Bruno – Dopo l’aggiornamento del Consiglio Comunale sul Bilancio di previsione 2021-2023 per il prossimo voto, il sindaco Cateno De Luca dice di aver sciolto la riserva sulle proprie dimissioni, che saranno efficaci a partire da mercoledì prossimo, cioè il giorno dopo della seduta d’Aula convocata dal presidente Claudio Cardile per la discussione degli emendamenti e la votazione.

De Luca afferma con forza: “Non c’è più nemmeno l’1% di possibilità che io stracci la lettera di dimissioni. Non sono più disposto ad amministrare con il freno a mano tirato per bieche ragioni politiche. Ci confronteremo nella prossima tornata elettorale e i messinesi decideranno chi ha avuto o no ragione”.

Il Sindaco avrebbe voluto che il Bilancio si votasse subito e che ci fosse un voto positivo, adducendo la motivazione la celerità nell’erogazione dei ristori.

“Vogliono che io mi dimetta per mettere le mani sui bilanci di una Città che ora fanno gola, – si sfoga De Luca – perché li abbiamo messi a posto. Sono al servizio delle cricche che hanno comandato questa città!”

