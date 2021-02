Non passa la fiducia al Sindaco in Consiglio, cosa succederà?

Non passa la mozione di fiducia al Sindaco di Messina chiesta dal consigliere Nello Pergolizzi. 22 i consiglieri presenti, 6 favorevoli, 16 contrari. Presenti in aula gli assessori Musolino, Previti e Tringali.

Clima più disteso rispetto a ieri, nonostante qualche tensione in aula che porta a due sospensioni dei lavori da parte del Presidente Cardile. Uno si verifica proprio quando l’Assessore Tringali, dopo una battuta nei confronti del consigliere Piero La Tona, giudicata offensiva, viene espulso dal Consiglio. Un secondo momento poco prima del voto, che viene annullato e rifatto.

Una mozione che ha scatenato i dubbi di molti consiglieri d’opposizione, che l’hanno ritenuta “impropria” con le parole di Gaetano Gennaro. E’ la prima volta che si vota una mozione di questo tipo, che non può avere effetti pratici, ma ha più una valenza politica. Molti consiglieri fanno notare che le dimissioni del Sindaco sono slegate da questa mozione, perché dipendono dalla sua iniziativa, legata a condizioni esterne.

La seduta si apre con la lettura e commento della motivazione della mozione da parte di Pergolizzi : l’emergenza dovuta alla pandemia, il malcontento dei cittadini, i contagi hanno avuto come effetto, secondo l’estensore, ad una “reazione spropositata del Sindaco, dovuta al fatto che Governo nazionale, regionale non sono stati vicini alla Città. Nonostante le Commissioni svolte, nessuno ha preso un’iniziativa di solidarietà al Sindaco. Nessun deputato della Commissione Sanità regionale ha ritenuto di far nulla, Ruggero Razza non ha sospeso La Paglia, nonostante sia possibile per legge”. Ha completato l’intervento con una disamina dei risultati conseguiti dall’Amministrazione, a suo dire, in merito a risanamento baracche e dei bilanci comuanli, stabilizzazione precari delle partecipate e del Comune.

Pergolizzi non ritiene si debba lasciare ad un Commissario l’Amministrazione della Città, quindi il Sindaco non deve dimettersi e questa mozione servirebbe allo scopo. I consiglieri Serra, Cipolla, Giannetto, sosterranno la mozione e le motivazioni di Pergolizzi.

Gli risponde Gaetano Gennaro, consigliere del Partito Democratico “Il Sindaco dimissionario ha scelto volontariamente di dimettersi, salvo posticipare poi la data delle dimissioni, io pensavo che chi si dimettesse lo facesse punto e basta… invece il Sindaco da le dimissioni e poi le ritira…”

Per Gennaro le condizioni di permanenza date dal Sindaco “Il Sindaco è la massima autorità sanitaria e non è stato in grado a sopperire alle mancanze di Asp. Il fatto che non sia riuscito a fare pressione sui vertici regionali su Asp, nonostante le sue urla continue, dimostra che è un Sindaco politicamente debole. Questo Consiglio non ha niente a che vedere con le dimissioni del Sindaco”.

Un po’ per tutti i consiglieri il Sindaco è responsabile di aver messo in discussione le istituzioni democratiche e il ruolo del Consiglio, di non averlo adeguatamente coinvolto nelle scelte e di essersi imposto un isolamento istituzionale, che per Gennaro “è stato voluto e studiato a tavolino dal Sindaco”. Per Gioveni “i suoi modi sono la causa se non sono venuti a Messina Razza e la Paglia per un Consiglio straordinario”.

Per Alessandro Russo “la mozione va a rafforzare la narrazione di De Luca, che non ha fatto politica, cioè non ha svolto il suo ruolo nelle sedi deputate a farlo per risolvere il problema con Asp. Questo non mette in secondo piano le inefficienze di Asp. Ogni giorno c’è un nemico”.

Sulla questione dei dissidi con Asp e dei disservizi dell’azienda sanitaria, ad esempio, a risposta di chi sostiene che il Consiglio nona abbia sostenuto De Luca nella battaglia e nessuno di loro abbia fatto nulla in merito, Salvatore Sorbello, Antonella Russo, Scavello, Alessandro Russo, e La Tona ricordano le assenze del Sindaco in molte commissioni sul tema, come la III, che si occupa appunto di Sanità, presieduta da Scavello, e la V, presieduta da La Tona, quando si trattava il tracciamento nelle scuole. Scavello si chiede, “perché il Sindaco non è mai andato a Palermo per risolvere il problema con la Regione, come fatto dal sindaco di Catania? In Commissione se ne parla da Febbraio!”. Gioveni in merito ricorda “andava a Palermo da Micciché per fare il patto dei cannoli. e la Tona “mentre noi invitavamo Crisicelli per provare a riaprire le scuole in V Commissione, il Sindaco cavalcava le proteste dei commercianti per le riaperture!”

Gennaro e Russo criticano la carenza di controlli in Città. Molti, tra cui Sorbello e lo stesso Gennaro contestano la strategia sulle partecipate, dove il Sindaco aveva promesso altro rispetto al loro effettivo aumento.

Gioveni vota a favore, ma è critico “E’ paradossale discutere questa mozione mentre la gente muore là fuori. Un abbandono da parte del Sindaco, sarebbe una fuga nel periodo più brutto dopo il terremoto”. – e associa Cateno De Luca a Schettino – Avrei gradito la sua presenza oggi qui. In una lettera, quasi lo pregai di non gettare la spugna, pur comprendo la sua indignazione causata dall’immobilismo Asp. Il mio voto sulla mozione è favorevole, pur se sono contrario ai metodi usati, che ci hanno imposto un aut aut”.

Vaccarino esplicita il suo voto contrario alla mozione pur chiarendo “sono solidale con il Sindaco sul versante Asp. Non possiamo però essere accusati di irresponsabilità, gli abbiamo dato la fiducia sul programma quando non aveva consiglieri. Abbiamo votato tutto, pure il Bilancio. Credo che il sindaco non si debba dimettere, perché non è meglio avere un Commissario adesso”.

Salvatore Sorbello interviene, come sempre, con ironia “Il Sindaco è un genio, del bene o del male, non lo so… genio sicuramente sotto il profilo amministrativo, è riuscito a farsi votare le delibere dei contratti per Messinaservizi, Amam e Bilancio – le ultime sedute – col voto del nostro stesso gruppo che ha attaccato più volte. Queste azioni da vantare, non le abbiamo votate noi? Io sono uscito dall’aula ieri. E’ stata una farsa. Siamo in una dittatura, altro che Sud Ruanda… Il Sindaco non si dimetterà mai. Si dimetterà? Il Consiglio resterà ancora 6 o 7 mesi…Non importa, io voterò no”.

Scavello “Il Covid è diventato un magnifico strumento di campagna elettorale con cui il Sindaco ha messo in ostaggio la Città. Non ci impressionano le parolacce, ma il modo di agire. Le ordinanze che disponevano a piacimento le chiusure, ci aspettavamo fossero giustificate dai dati. Non vedo miglioramenti, hanno creato molta più confusione che altro e hanno inciso sulla vita economica delle persone. La Città è dilaniata da questo clima pesante, mentre in questo momento dovremmo essere una Comunità”.

Cannistrà fa un durissimo intervento in cui rammenta i ritardi negli aiuti e i rimborsi per i colpiti dal Covid, e la totale opposizione del Movimento 5 Stelle, che ha votato unito contro, alle strategie dell’Amministrazione.

La Tona “Il Sindaco sono sicuro che penserà ? Molti nemici, molto onore?. Siccome ho tanti nemici, io resto. Il classico esempio di attaccamento alla poltrona. Questo Consiglio è ormai un rito inutile, perché al Sindaco non interessa molto di quello che diciamo. Le carenze dell’amministrazione ci sono, su sport, cultura, scuola e altro. Se abbiamo sostenuto all’inizio gli atti di quest’amministrazione, è perché per troppo a lungo abbiamo creduto di poterci ragionare, ma abbiamo sbagliato. Anche se sanerà bilanci avrà distrutto tessuto sociale”. Lui e Interdonato votano no.

Così come per La Tona “metodo e merito coincidono”. Per Pippo Fusco, “Il metodo è sostanza. Il Sindaco ha fatto campagna elettorale additando il nemico di turno e distraendo i cittadini. I suoi continui attacchi a noi sono attacchi alla democrazia. Il clima in Città si è inasprito. Poco manca che arrivino schiere di suoi sostenitori in casa dei consiglieri”.

Per Fusco quelli del Sindaco sono “comportamenti patologici e teatrali”, “narcisisti” per La Tona.

Carlotta Previti e Dafne Musolino difendono infine l’operato del Sindaco. Previti ammonisce affinché “non si metta in discussione la democrazia, perché il Consiglio è libero di decidere, senza condizionamenti. Non si dica che l’Amministrazione abbia usato pressioni. Chi lo dice commette un reato”. Ricorda il numero di morti nella pandemia, le carezne della rete ospedaliera e del tracciamento, e l’impegno del Sindaco suq questi fronti. ha risposto anche sul voto in Bilancio “Dal 16 Dicembre abbiamo inviato i bilanci e un vademecum. Avrei voluto spendere un ringraziamento per il voto favorevole, ma mi è stato negato il diritto a replicare”.

Per Musolino è “agghiacciante attribuire al Sindaco la strumentalizzazione della pandemia”. respinge che il Consiglio non sia stato coinvolto e ribadisce che “Messina è l’unico posto dove si fanno i controlli. La pandemia non è colpa del Sindaco o delle Forze dell’Ordine, ma di tutti noi e degli assembramenti. Giustifica la zona rossa alla De Luca “Il Tar ci ha dato ragione in merito alle ordinanze”. E sostiene “abbiamo ottenuto grazie al nostro impegno i dati sui contagi da Asp”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it