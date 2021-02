Il “commiato” di Cateno De Luca: le dimissioni? “una lucida follia”

“Le mie dimissioni diventano efficaci alle 23:59, quindi posso stare qui serenamente a raccontarvi la storia. Perchè nessuno deve minimizzare.”

E’ in corso la lunga diretta del sindaco Cateno De Luca, iniziata alle 20,30: un lungo monologo che ripercorre le sue precedenti dimissioni, incastonate in disegni politici e strategie atte alla narrazione che da due anni fa di se stesso: da guerriero di trincea a cavaliere errante (e insonne).

Più va avanti la personale cronaca della sua attività politica, condita di disprezzo per “il partito del 27” e per il “partito del dissesto”, passando per i consiglieri comunali fino ai dirigenti del palazzo, senza dimenticare “i predecessori”, meno sembra plausibile che il sindaco lasci la poltrona del Comune.

“Esisto nella mia dimensione professionale e poltica a prescindere dal ruolo di sindaco” ha ricordato ai numerosi commenti che chiedevano una parola chiara.

Ma le bollicine per riempire i bicchieri dedicati a chi vorrebbe brindare sembrano ormai inservibili.

Alle 22.22 la diretta si interrompe sulla frase…”io non ci sto più”.

“A causa di un problema tecnico riprenderemo la diretta alle ore 23. Ci scusiamo per l’inconveniente”. Ma è un colpo di teatro. (pal.ma.)

