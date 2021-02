Meteo di Messina e Provincia, 8 Febbraio 2021

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia per lunedì 8 Febbraio 2021.

Quadro generale: la circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione sul Sud, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’area dello Stretto cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sull’Appennino settentrionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; sull’appenino centro-meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Venti moderati occidentali; Zero termico nell’intorno di 1550 metri. Ionio molto mosso; Basso Tirreno da mosso a molto mosso.

A Messina domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 14.2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C (pomeriggio), la minima di 12°C (mattina), lo zero termico si attesterà a 1902m. I venti saranno da forti a tesi fino al pomeriggio, da quadranti nordoccidentali, e poi lievi da Nord-Nordovest. Mare molto mosso. Allerte 3bmeteo: vento.

Sulle Isole Eolie cieli coperti con attenuazione della nuvolosità dal pomeriggio, con piogge dalla notte (7,6 mm) fino in serata, in progressiva riduzione, con pausa pomeridiana. In tutto 9,2 mm di pioggia. Temperature da 13°C (fino al mattino) a 15°C (pomeriggio). Venti molto tesi da Ponente fino al pomeriggio, e poi ancora da Ovest-Sudovest. Mare mosso. Allerte 3bmeteo: vento.

Coperto o molto nuvoloso sul Litorale Tirrenico per tutto il giorno, salvo schiarite pomeridiane, con piogge notturne (12 mm) in assorbimento al mattino. In tutto 13,9 mm di pioggia. Temperature da 13°C (mattina) a 16°C (pomeriggio). Venti di Tramontana moderati nella notte, e forti da Ponente fino al pomeriggio, poi lievi in serata, ancora dai quadranti nordoccidentali. Mare poco mosso. Allerta 3bmeteo: vento.

Parzialmente nuvoloso sul Litorale Ionico, con complete schiarite al pomeriggio e moderate piogge notturne (4,2 mm). Temperature da 12°C (mattina) a 17°C (pomeriggio). Venti di Maestrale prevalentemente moderati, eccetto tesi la mattina e lievi in serata. Mare mosso. Allerta 3bmeteo: vento.

Parzialmente o poco nuvoloso sul versante etneo, eccetto copertura nella notte, con piogge moderate (5,6 mm) in assorbimento al mattino. In tutto 7,1 mm. Temperature da 11°C (mattina) a 16°C (pomeriggio). Venti moderati o lievi dai quadranti settentrionali, eccetto nella notte, lievi da Sud-Sudest. Mare mosso.

Sui Nebrodi coperto con piogge deboli (3,7 mm) nella notte, dalla mattinata parzialmente nuvoloso con alternanza di schiarite. Temperature da 5°C (mattina) a 9°C (pomeriggio). Venti moderati di Ponente durante il giorno, lievi dai quadranti sudorientali nelle ore di buio.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it