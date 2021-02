Quartiere Lombardo ancora abbandonato, dopo il nostro pezzo poco è cambiato

di Michele Bruno – Dopo i nostri approfondimenti di qualche mese fa, a quanto pare il Quartiere Lombardo è ancora oggetto di disservizi. Un quartiere abbandonato a sé stesso. Sergio Martino, che da una vita ne segnala i problemi, tra mancato spazzamento, scerbatura, e carenza dell’acqua per uso domestico, ci dice amareggiato “mi sono davvero stancato di essere preso in giro…”.

Il 12 e 18 Gennaio 2021 invia a noi due messaggi, stufo di non avere risposte dalle partecipate Messinaservizi e Amam, dopo ripetute segnalazioni.

“oggi hanno pulito cinque operatori – scrive il 12 Gennaio – le vie intorno alla scuola Tommaseo fra il viale Europa e le traverse adiacenti …. tagliaerba, scope palette e soffiatore, ma restano totalmente sporche le vie Cremona, Pavia , Monza ecc.”

Il 18 scrive “oggi sono venuti a pulire le erbacce in via Brescia angolo via Bergamo. Alla mia domanda se avrebbero ripulito le altre vie Cremona, Pavia, Monza ecc., veniva detto ‘sarà fatto’!”

“Finalmente c’erano due operatori – spiegava due sere fa – in via Brescia e ho notato almeno le vicinanze di via Monza e Via Bergamo un po’ più pulite.”.

“quello che mi fa imbestialire – ha incalzato Martino – è che hanno fatto la scerbatura solo dopo l’interessamento della sua testata… Hanno soltanto pulito parzialmente la via Bergamo, la via Brescia e la via Milano… ora è ricresciuta l’erba! la via Cremona è in uno stato vergognoso come le altre vie fino alla Salandra”.

“le vie citate Monza, ecc. andando fino a Cremona – chiariva ieri – sono sporche: c’è sempre la stessa sporcizia… non sono molte le volte che vengono a pulire a macchia di leopardo”.

“per l’ennesima volta – aggiunge – nel quartiere i tombini dei pluviali ormai da oltre 5/6 anni non vengono puliti…(le bocche d’ingresso sono cementate dal fango) si spera Amam che ha preso l’appalto le pulisca….”

Ed ancora, il servizio idrico resta una chimera per gli abitanti “l’erogazione dura fino alle 16,30 (lo scorso inverno durava di più). Quello che preoccupa è come intendano gestire la distribuzione in primavera/estate….in attesa di spera del completamento del Montesanto 2. Ma stanno lavorando? O è solo propaganda?”

“sto chiamando Amam per l’ennesima volta…” Ha detto a ieri sera.

Si sono aggiunti infine, di recente, anche i problemi relativi alla fibra ottica e all’asfaltatura delle strade:

“Openfiber aveva iniziato i lavori in questo quartiere lo scorso anno. hanno messo la fibra in via Cremona, Pavia e Monza, e poi hanno lasciato queste strade senza asfalto. Poi con il Covid sono scomparsi! Oggi si sono presentati per fare i lavori in via Bergamo e via Milano, asfaltate appena 10 mesi fa! Assurdo! Ma Comune di Messina e Openfiber parlano tra loro?”

Insomma il Quartiere è completamente abbandonato a sé stesso e i pochi interventi, a quanto riferito, appaiono sporadici e parziali. Ci chiediamo perché le denunce degli abitanti del quartiere siano inascoltate, e perché non si utilizzi correttamente lo strumento del decentramento amministrativo, per cui esiste una delibera votata in Consiglio Comunale.

Di questo e del problema della sorgente del Montesanto avevamo parlato col Vicepresidente del III Quartiere Alessandro Geraci.

Speriamo che l’attenzione da noi posta alla questione possa contribuire alla soluzione dei problemi.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it