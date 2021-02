Covid. San Fratello: 102 i guariti nessun caso positivo

di FraPè – Si azzerano i contagi a San Fratello, dopo l’ultima guarigione registrata ieri, sono 102 guariti e nessun soggetto positivo. La situazione è del tutto rientrata e sembra essere sotto controllo.

“Si è giunti a ad un buon punto della scalata,- si legge nella nota postata sulla pagina Fb del Comune – ma non siamo sulla vetta; è possibile precipitare da un momento all’altro e la caduta potrebbe essere rovinosa. Rispettiamo le regole per il bene di tutti: di noi stessi e dei nostri cari, ormai da un anno viviamo di sacrifici e privazioni; dei nostri lavoratori, che a causa delle restrizioni, hanno subito un calo o un blocco totale nel loro lavoro e del nostro paese che non sta più vivendo le sue feste e tradizioni”.

“Tutti insieme, ancora una volta l’uno accanto all’altro, l’uno di supporto all’altro, ci siamo svegliati da questo incubo, lo abbiamo fatto in tempi brevi e nel migliore dei modi, puntiamo solo ai sogni adesso e per quelli dobbiamo rispettare le regole: niente assembramenti, uso di mascherine e igiene continuo delle mani”. Conclude la nota.

