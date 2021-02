di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia, 10 Febbraio 2021

Quadro generale: una nuova perturbazione raggiunge il Tirreno, innescando piogge, rovesci e locali temporali in Campania, più diffusi, insistenti e intensi tra il tardo pomeriggio e le ore serali; avvio di giornata stabile, asciutto e piuttosto mite su Sicilia e Calabria, ma con tendenza a graduale peggioramento. Da ieri si nota un temporaneo miglioramento all’estremo Sud, con ampie schiarite in Sicilia fino a metà settimana. Temperature in rialzo con massime fino a 21-23°C sulla Sicilia tirrenica. Venti moderati o tesi di Libeccio, in rotazione a Ponente e Maestrale nel corso della serata al transito del sistema frontale. Mari molto mossi.

A Messina domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli coperti e deboli piogge (0,7 mm). Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C (pomeriggio), la minima di 12°C (mattina). Lo zero termico si attesterà a 2781m. I venti saranno moderati da Sud-Sudovest nella notte, al mattino e pomeriggio forti e proverranno da Sud e ancora forti in serata da Ovest-Nordovest. Mare mosso. Allerte 3bmeteo: vento.

Sulle Isole Eolie cieli sereni con graduale e progressivo aumento delle velature, fino a coperti in serata, con piogge di una certa entità (9,5 mm). Temperature da 11°C (fino al mattino) a 22°C (pomeriggio). Venti in prevalenza dai quadranti sudoccidentali, da moderati a molto forti in serata, eccetto un lieve Scirocco mattutino. Mare molto mosso. Allerte 3bmeteo: vento.

Cieli completamente sereni sul Litorale Tirrenico, salvo improvvisi fenomeni di debole piovasco (2,3 mm) con copertura in serata. Temperature da 12°C (notte) a 24°C (pomeriggio). Venti in prevalenza lievi o moderati dai quadranti sudorientali, forti però in serata da Ovest (Ponente). Mare mosso. Allerte 3bmeteo: vento.

Condizioni meteo simili sul Litorale Ionico, ma senza piogge e con addensamenti serali alternati a schiarite. Temperature da 11°C (mattina) a 16°C (pomeriggio). Venti in prevalenza lievi o moderati dai quadranti nordoccidentali, lievi da Est-Nordest nel pomeriggio. Mare mosso.

Sul versante etneo condizioni ancora simili, ma con velature in progressivo aumento durante il giorno, e scarse piogge serali (0,5 mm). Temperature da 10°C (mattina) a 15°C (pomeriggio). Venti lievi, in prevalenza dai quadranti settentrionali, da Ovest-Sudovest in serata. Mare mosso.

Cieli sereni sui Nebrodi fino al mattino, con progressivi e graduali addensamenti fino a copertura in serata, con moderate piogge (6,3 mm). Temperature da 4°C (fino al mattino) a 13°C (pomeriggio). Venti lievi o moderati dai quadranti sudorientali.

