Incidente a Gioiosa marea, intervengono i Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti intorno alle 10.45 per un incidente in autostrada all’interno della galleria Cicero a Gioiosa marea (ME). La vettura, transitando in direzione Palermo probabilmente ha sbandato e perso il controllo, ribaltandosi. La squadra del presidio fisso del CAS di Calavà è prontamente intervenuta con autopompa serbatoio attrezzata per questo tipo di interventi di soccorso e con al seguito una autobotte con 8000 litri di acqua e liquido schiumogeno per un ulteriore sicurezza sullo scenario emergenziale. I feriti sono stati affidati al personale medico e subito trasportati all’ospedale più vicino. Sul posto anche la polizia stradale e la squadra lavori del consorzio autostrade siciliane (CAS) per il ripristino della rete.

