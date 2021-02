Meteo di Messina e Provincia, giovedì 11 Febbraio

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia per giovedì 11 Febbraio 2021.

Quadro generale: la perturbazione giunta mercoledì, tende ad allontanarsi rapidamente verso Levante, seguita da correnti relativamente più fredde e secche dai quadranti nordoccidentali. Dopo una notte ancora instabile e piovosa su gran parte del Meridione, condizioni meteorologiche in graduale miglioramento su Campania, Calabria e Sicilia, salvo ancora addensamenti nuvolosi a tratti compatti e residui piovaschi o brevi rovesci intermittenti su Cilento, Cosentino, Lametino, Vibonese, Piana di Gioia Tauro e area dello Stretto di Messina; a fine giornata deboli precipitazioni sull’Appennino Campano. Temperature in diminuzione. Venti tesi di Ponente e Maestrale. Mari molto mossi.

Nel weekend sarà la volta della prima vera ondata di gelo della stagione invernale: l’anticiclone delle Azzorre porterà i suoi massimi tra la Penisola iberica e le Isole britanniche, lasciando spazio alla retrogressione di gelide correnti artiche, che si porteranno dalla Russia ai Balcani, per poi tracimare sull’Italia a partire dal versante adriatico. Il primo step del repentino cambio della circolazione atmosferica è atteso nella serata di venerdì.

A Messina domani cieli coperti la notte con rovesci (12,3 mm) e al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 15.3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C (pomeriggio), la minima di 12°C (fino al mattino), lo zero termico si attesterà a 1920m. I venti saranno forti tutto il giorno, da quadranti nordoccidentali. Mare molto mosso. Allerte 3bmeteo: pioggia e vento.

Sulle Isole Eolie i cieli partono da coperti nella notte, con piogge moderate (4,6 mm) a parzialmente nuvolosi dal pomeriggio. Temperature da 12°C (fino al mattno) a 15°C (pomeriggio). Venti forti, in attenuazione dal pomeriggio, dai quadranti nordoccidentali. Mare agitato. Allerte 3bmeteo: vento.

Cieli coperti o molto nuvolosi sul Litorale Tirrenico, con parziali aperture durante le ore di giorno, e piogge moderate dal mattino (5 mm) in assorbimento nel pomeriggio. In tutto 9,1 mm di pioggia. temperature da 13°C (mattina) a 15°C (pomeriggio). Venti prevalentemente forti da Ponente e dai quadranti nordoccidentali. Mare molto mosso. Allerte 3bmeteo: vento.

Cieli da coperti sul Litorale Ionico, in graduale e progressivo rasserenamento, completo in serata. Previste piogge già dalla notte (5,8 mm) assorbite nel pomeriggio. In tutto 8,8 mm di pioggia. Temperature da 12°C (fino a mattina) a 16°C (pomeriggio). Venti forti fino al mattino, tesi dal pomeriggio, dai quadranti nordoccidentali. Mare mosso. Allerte 3bmeteo: vento.

Sul versante etneo del Litorale cieli parzialmente nuvolosi, con deboli piogge (3,9 mm) nella notte e rasserenamento dal pomeriggio. Temperature da 11°C (mattina) a 16°C (pomeriggio). Venti forti dai quadranti nordoccidentali. Mare mosso. Allerte 3bmeteo: vento.

Nei Nebrodi cieli coperti con pioggia moderata (4,8 mm) nella notte, e parziale rasserenamento dal mattino. Temperature da 4°C a 9°C (pomeriggio). Venti variabili di intensità crescente, da lievi a forti dal pomeriggio da Nord-Nordovest e da Levante in serata. Allerte 3bmeteo: vento.

