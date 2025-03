Messina, il tram si ferma: un anno di lavori per una linea rinnovata, navette sostitutive da lunedì 17

A partire da lunedì 17 marzo, il tram di Messina interromperà il suo servizio per consentire l’avvio dei lavori di riqualificazione della linea tranviaria, un intervento ambizioso che mira a modernizzare e rendere più efficiente il trasporto pubblico cittadino. L’impresa Ingegneria Costruzioni Colombrita S.r.l. si occuperà dell’esecuzione dei lavori, la cui durata è stimata in circa un anno o un anno e mezzo, secondo quanto dichiarato dalla presidente di ATM Carla Grillo.

La decisione di sospendere il servizio tranviario è stata presa di comune accordo dall’Amministrazione comunale e dalla governance di ATM, che hanno lavorato intensamente per garantire ai cittadini un servizio alternativo efficace. Da lunedì, infatti, sarà attivo un servizio navetta con bus ATM che coprirà la tratta dallo Zir alla via Cesare Battisti, incrocio con via Tommaso Cannizzaro, con una frequenza media di 25 minuti. Il percorso delle navette includerà passaggi strategici come Provinciale, viale San Martino (almeno fino all’inizio dei lavori su quest’ultimo), e la Stazione Centrale, assicurando così il collegamento con i principali punti di interesse della città.

Il sindaco Federico Basile ha sottolineato l’importanza di quest’opera per il futuro della città: “Dopo la prima fase dedicata alla sostituzione delle cabine elettriche, da lunedì i lavori di riqualificazione della tranvia entreranno nel vivo e, come annunciato nei giorni scorsi, è arrivato il momento di sospendere il servizio. Insieme ad ATM ci siamo attivati per tempo al fine di garantire un servizio sostitutivo del tram e già lunedì saremo pronti a partire con le navette. Siamo consapevoli che probabilmente sarà necessario un periodo di assestamento e che inizialmente la città potrebbe patire qualche disagio, ma invito tutti ad avere un pò di pazienza perché, una volta ultimati gli interventi previsti, i benefici saranno di gran lunga superiori alle difficoltà a cui si potrebbe andare incontro nelle prossime settimane. Con la riqualificazione della linea tranviaria renderemo infatti il servizio più moderno ed efficiente e daremo un volto nuovo ad aree strategiche della nostra città, quali il viale San Martino e piazza della Repubblica”.

Anche il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Salvatore Mondello, ha espresso fiducia nella capacità di ATM di gestire questa fase di transizione, pur non escludendo la necessità di apportare aggiustamenti in corso d’opera.

La presidente di ATM, Carla Grillo, ha assicurato che l’azienda affronterà questa sfida con responsabilità e entusiasmo, sottolineando che, nonostante la sospensione del tram, la città potrà contare su un sistema di trasporto pubblico ben strutturato, con diverse linee di autobus a coprire l’intero territorio comunale.

Il servizio navetta sarà attivo dalle 6 del mattino alle 20.30, con un percorso circolare che toccherà punti nevralgici della città, garantendo così la continuità del servizio di trasporto pubblico durante i lavori. L’Amministrazione comunale e ATM invitano i cittadini alla pazienza e alla comprensione, assicurando che i benefici a lungo termine di questa riqualificazione supereranno i disagi temporanei.

