Un viaggio virtuale nel mondo del lavoro: venerdì 12 “Smart Future Academy Messina 2021 Online”

Dall’imprenditoria al giornalismo, dall’architettura fino al marketing, passando per l’agricoltura. È un viaggio tra professioni e settori quello di Smart Future Academy Messina 2021 Online, l’evento online organizzato dall’associazione no-profit Smart Future Academy, in collaborazione con Unioncamere e la Camera di commercio di Messina. L’evento di orientamento, completamente gratuito e valido ai fini dei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), si terrà venerdì 12 febbraio dalle 8.30 alle 12.30 sulle piattaforme di Smart Future Academy.

L’iniziativa è rivolta alle scuole superiori della città dello Stretto e della provincia: a oggi, si sono già iscritti oltre 2500 ragazzi. «Mettere in relazione il mondo del lavoro con quello della scuola è estremamente importante – afferma il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina – per il sistema scolastico, per le imprese e per gli studenti. Avvicinare l’universo scuola alle realtà economiche e produttive è, infatti, fondamentale per ridurre il gap esistente tra competenze in uscita del sistema educativo e competenze richieste dal mondo imprenditoriale. Per questo, l’innovativo progetto di Smart Future Academy diventa un’opportunità da non perdere per i ragazzi che potranno interfacciarsi con chi il mondo lavorativo lo vive da anni, cogliendo suggerimenti importanti per progettare il proprio futuro».

L’incontro sarà aperto dalla presidente e co-founder di Smart Future Academy, Lilli Franceschetti e dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Stefano Suraniti. «Siamo in un periodo particolare – afferma la presidente di Smart Future Academy, Lilli Franceschetti – i primi mesi dell’anno scolastico 2020-2021 ci hanno dimostrato che i giovani sono pronti per andare avanti e il loro futuro non può aspettare. Il nostro obiettivo è quello di orientare i ragazzi e aiutarli a capire quali sono i loro sogni e le loro vere passioni attraverso la vera anima dei nostri eventi: la condivisione».

Sul palco di Smart Future Academy Messina 2021 Online, si alterneranno dieci relatori: il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina; il presidente della Società editrice sud e direttore editoriale della Gazzetta del Sud, Lino Morgante; il rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea; il vicepresidente nazionale di Confcommercio giovani, Pietro Ambra; il presidente di Cna Messina, Costantino Di Nicolò; il direttore Marketing e Sustainability Ambassador del gruppo Irritec, Giulia Giuffrè; il Ten. Col. dell’Arma dei Carabinieri, Mauro Izzo; la giornalista e amministrativa Lilly La Fauci; l’arch. Flora Mondello, imprenditrice; il delegato regionale Coldiretti Giovani Impresa Sicilia, Massimo Piacentino.

I format degli interventi sono pensati per essere snelli e interattivi: 8 minuti di speech e 8 minuti di domande che gli studenti potranno inviare via social. In questi incontri gli ospiti racconteranno le loro esperienze personali e lavorative, i successi e gli insuccessi delle loro carriere, e com’è possibile realizzarsi seguendo la propria passione, con impegno, studio, disciplina ma anche gioia e divertimento.

Come partecipare: per la Scuola, è necessaria l’iscrizione online dell’istituto sul sito di Smart Future Academy alla pagina ISCRIZIONI (https://www.smartfutureacademy.it/iscrizione-istituti-scolastici/). Successivamente, la segreteria invierà una mail con tutte le informazioni per i docenti e per gli studenti per partecipare gratuitamente a Smart Future Academy Messina Online 2021.

Per ospiti o giornalisti, scrivere a [email protected] per richiedere il link oppure l’accesso sul sito di Smart Future Academy.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it