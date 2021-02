“Giornata mondiale del malato”, in VII commissione consiliare le associazioni di Messina

Si è riunita oggi presso l’Aula Consiliare del Comune di Messina la VII Commissione Permanente, presieduta dal Consigliere comunale Placido Bramanti. Tema dell’appuntamento odierno la celebrazione della “Giornata Mondiale del Malato” e il relativo contributo delle associazioni a Messina. Hanno preso parte, infatti, all’incontro i rappresentanti di Croce Rossa e Unitalsi e il Direttore della Caritas Diocesana Don Antonino Basile.

“A partire dall’11 febbraio 1993, – evidenzia il Presidente Bramanti – la memoria liturgica della Madonna di Lourdes ha assunto anche il carattere di ‘momento speciale di preghiera e di condivisione, di offerta della sofferenza’. A Papa Giovanni Paolo II era stata diagnosticata la malattia di Parkinson già nel 1991, la sua condizione di malato è stata divulgata solo più tardi ed è significativo che abbia deciso di creare una Giornata mondiale del malato, un solo anno dopo la diagnosi. La Giornata mondiale del malato rappresenta un’occasione di riflessione sulla fragilità umana, su quanto diventiamo poveri quando veniamo privati del nostro bene più grande, la salute.

Ma anche sulla forza interiore che possediamo e che ci rende capaci di vivere la malattia come un’opportunità cristiana e umana. Un servizio che si esplica offrendo al paziente le migliori terapie oggi disponibili e nel prendersi cura della globalità della persona dal punto di vista medico, psicologico e spirituale. In modo particolare quando nessuna cura è più efficace. Determinante il ruolo degli operatori sanitari chiamati ad essere Samaritani, perché è nel prendersi cura del prossimo più fragile che si realizza in pienezza la nostra umanità. In Italia sono circa 2 milioni e 300 mila le famiglie nelle quali vive almeno una persona con limitazioni gravi. Per assistere un familiare malato, il 32,4% delle famiglie riceve sostegno da reti informali. Si tratta di una percentuale quasi doppia rispetto al totale delle famiglie (16,8%). Le famiglie, che assistono un malato, un anziano o un disabile, fanno fatica a conciliare la carriera lavorativa e l’attività di cura: solo il 24,5% ha almeno un componente della famiglia in una posizione apicale o intermedia nella propria attività lavorativa (nel resto delle famiglie è il 30%). Le condizioni economiche complessive sono peggiori rispetto a quelle del resto delle famiglie: il loro reddito medio annuo equivalente medio è di 17.476 euro inferiore del 7,8% a quello nazionale. La Sicilia – prosegue Bramanti – è la regione italiana con il maggior numero di disabili gravissimi, sono esattamente 10.753. Numeri che, se confrontati con le altre regioni, appaiono di gran lunga superiori. In Puglia, ad esempio, sono 5 mila, in Veneto 6 mila, in Campania circa 1.600, nel Lazio 3 mila e in Lombardia 6.500. Dal rapporto tra disabili gravissimi e l’intera popolazione di residenti, esce questo quadro: in Sicilia l’incidenza è dello 0,21%, in Lombardia dello 0,06%, nel Lazio dello 0,05% e in Campania dello 0,02%.