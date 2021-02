Messina, parcheggi “gratuiti” in centro fino al 31 marzo: 450mila euro ad ATM

Cosi si fa per aiutare il commercio a Messina. Si lasciano gratuiti i parcheggi in centro. Da oggi fino al 31 marzo infatti si potrà parcheggiare liberamente nelle strisce blu, come deciso la giunta De Luca, con l’obiettivo di aiutare il commercio, in difficoltà a causa dell’emergenza Covid, e di ridurre le presenze sui mezzi pubblici, dove c’è il rischio assembramenti.

Certo parlare di gratuità non è corretto. Il Comune girerà infatti ad Atm circa 450mila euro per compensare i mancati introiti. Un provvedimento che era stato già adottato a novembre e dicembre, mentre a gennaio era stata riattivata la sosta a pagamento.

Ma i dubbi restano: il rischio è quello di intasare di auto il centro città e di rendere molto difficile la ricerca di un parcheggio libero.

