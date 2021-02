Sicilia in zona gialla dal 16 febbraio: ecco cosa cambia

Zona gialla e colori delle regioni che cambiano. Per la Sicilia scatterà a scadenza dell’ordinanza attualmente in vigore (scade alla mezzanotte del 15), quindi dal 16 febbraio. Lo certifica l’ultimo monitoraggio (rapporto n.39) Iss-ministero della Salute (dati relativi alla settimana 1-7 febbraio 2021) secondo cui nell’Isola l’Rt è in discesa a 0,66 (il più basso d’Italia) e la classificazione complessiva del rischio bassa.

Il passaggio di fascia dovrebbe scattare dalla mezzanotte fra lunedì e martedì anche se il presidente della Regione Nello Musumeci aveva chiesto al ministro della Salute Speranza di anticipare le misure di 24 ore, e permettere agli innamorati siciliani un San Valentino in giallo.

Il cambiamento più significativo rispetto alla zona arancione riguarda gli spostamenti tra comuni e la riapertura fino alle 18 dei ristoranti. Riaprono anche musei e mostre, ma non i teatri. Ecco cosa si può fare.

Ci si può spostare tra le 5 e le ore 22, all’interno della regione. Gli spostamenti verso altre regioni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta in vigore anche il coprifuoco: dalle 22 alle 5, ci si può muovere da casa s+-olo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

È possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione dalle 5 alle 18. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande. La vendita con asporto è possibile anche dalle 18 alle 22, ma è vietata in questa fascia oraria agli esecenti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Vanno comunque rispettate le norme sul distanziamento, sugli ingressi scaglionati e sulla sosta nei locali solo per il tempo necessario all’acquisto dei beni.

Riaprono i musei dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con ingressi contingentati e nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.

Nelle prossime ore il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà l’ordinanza: dopo due settimane di zona rossa e altre due di zona arancione per la Sicilia ci saranno meno restrizioni.

Nella foto un bar di Parigi che ha usato dei peluches giganti per far rispettare le distanze.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it