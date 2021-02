Lipari, Porticello: “Il sindaco di Messina attiva i sopralluoghi”

di Luana Spanò – Il primo febbraio il “Comitato Eolie 20-30” aveva messo in rete un video che evidenziava lo stato di criticità di alcuni tratti stradali della località balneare Porticello, sede delle famose Cave di Pomice. In un post del Comitato si legge: “Dopo aver messo in evidenza la situazione critica dei ponti di Lipari ed in modo particolare quelli transennati in zona Porticello, il sindaco della città metropolitana Cateno De Luca ha attivato subito gli uffici competenti per la verifica dello stato dei luoghi. Lunedì sarà convocata l’impresa che dovrà provvedere a realizzare i primi interventi di messa in sicurezza dei luoghi ed è presumibile che i lavori comincino già nella terza decade di febbraio. Non speravamo in tanta solerzia ma le foto inviate ed il video hanno rappresentato una situazione di estrema gravità, anche in considerazione che sotto uno dei due ponti vive un cittadino liparoto. Le nostre preoccupazioni hanno trovato subito il giusto interlocutore ed il pericolo è subito riconosciuto e preso in carico”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it