Lipari, Christian Del Bono: “Vicinanza alle destinazioni turistiche di montagna”

Christian Del Bono in un post esprime vicinanza alle località sciistiche: “Federalberghi Isole Minori della Sicilia esprime tutta la propia vicinanza e solidarietà ai colleghi delle destinazioni turistiche della montagna che hanno visto “chiudersi in faccia” gli impianti sciistici, praticamente, senza alcun preavviso.

Il pensiero va anche a tutti gli altri operatori turistici, a quanti ruotano attorno all’industria turistica invernale della montagna e alle comunità locali.

Abbiamo difficoltà ad immaginare come simili decisioni non possano essere prese con una programmazione e un preavviso più adeguati che evitino di ingenerare false speranze e aspettative e di far sperperare ingenti risorse private e pubbliche”.

