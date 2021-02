Meteo di Messina e Provincia, mercoledì 17 Febbraio 2021: Burian se ne va

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia per mercoledì 17 Febbraio 2021.

Quadro generale: Cessano i venti siberiani portati da Burian; ancora molto fredda la notte fra martedì e mercoledì, con ultime gelate fino in pianure sulle valli campane, pianure della Calabria ed entroterra della Sicilia. A seguire, a metà settimana, l’afflusso di correnti umide dai quadranti occidentali apporterà molte nubi in Campania e lungo il versante tirrenico, sebbene senza precipitazioni degne di nota; tempo decisamente più soleggiato sui settori ionici e sulla Sicilia. Cessano i venti e aumentano sensibilmente le temperature.

A Messina domani nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C (pomeriggio), la minima di 8°C (mattina), lo zero termico si attesterà a 2773m. Venti moderati dai quadranti nordoccidentali, in alternanza da Ovest-Nordovest e da Nordovest (Maestrale). Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata sulle Isole Eolie, con rasserenamenti quasi completi in serata. Non previste piogge. Temperature da 7°C (mattina) a 12°C (pomeriggio). Venti lievi nordoccidentali, da Ovest-Nordovest nelle ore di buio, da Ovest (Ponente) durante il giorno. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Anche sul Litorale Tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata e niente piogge. Temperature da 8°C (mattina) a 14°C (pomeriggio). Venti lievi in prevalenza dai quadranti nordoccidentali, tranne che da Ovest-Sudovest al mattino. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Cieli sereni in prevalenza sul Litorale Ionico, con parziale nuvolosità dal pomeriggio. Non ci saranno piogge. Temperature da 8°C (fino in mattinata) a 14°C (pomeriggio). Venti moderati o lievi da Nordovest (Maestrale). Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sul versante etneo cieli prevalentemente sereni, con maggiori addensamenti in serata, alternati a schiarite. Temperature da 6°C (mattina) a 13°C (pomeriggio). Venti moderati o lievi dai quadranti nordoccidentali (soprattutto Maestrale), tranne da Sud il pomeriggio. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sui Nebrodi parziale nuvolosità, alternata a schiarite soprattutto fino al pomeriggio. Temperature da 0°C (fino al mattino) a 9°C (pomeriggio). Venti lievi o moderati dai quadranti nordorientali. Nessuna allerta meteo presente.

