Meteo di Messina e Provincia, sabato 20 Febbraio 2021

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia per sabato 20 Febbraio 2021

Quadro generale: Continua la fase di condizioni meteorologiche stabili, ampiamente soleggiate e dai connotati primaverili sulle nostre regioni meridionali. Nella giornata di domani ci attende un ampio e preminente soleggiamento, tra domenica e lunedì banchi di nubi basse e/o foschia interesseranno le coste meridionali della Sicilia e il basso versante ionico per un temporaneo rinforzo dei venti di Scirocco. La corrente subtropicale dominerà l’evoluzione meteorologica quantomeno fino al 26 febbraio. Temperature in aumento.

A Messina bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C (pomeriggio), la minima di 11°C (fino in mattinata), lo zero termico si attesterà a 3015m. I venti saranno moderati e proverranno da Sud tutta la giornata, eccetto deboli da Nord-Nordovest in serata. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sulle Isole Eolie domani tempo in generale sereno con blanda nuvolosità e progressivo rasserenamento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Temperature da 10°C (notte) a 15°C (pomeriggio). Venti deboli dai quadranti nordorientali. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sul Litorale Tirrenico cieli prevalentemente sereni, con qualche nube o velatura, non sono previste piogge. Temperature da 6°C (mattina) a 15°C (pomeriggio). Venti deboli da Sud-Sudovest fino alla mattina, poi dai quadranti nordorientali dal pomeriggio. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Stesse condizioni meteo sul Litorale Ionico, temperature da 8°C (mattina) a 14°C (pomeriggio). Venti deboli di Maestrale nella notte, e poi dai quadranti meridionali. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Cieli prevalentemente sereni, con addensamenti parziali sul versante etneo del Litorale, niente piogge. Temperature da 8°C (fino al mattino), a 13°C (pomeriggio). Venti deboli da Ovest Nordovest nelle ore buie, in quelle diurne da Sud. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Cielo tra nuvoloso con schiarite e sereno sui Nebrodi, niente piogge. Temperature da 4°C (mattina) a 12°C (pomeriggio). Venti deboli da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

