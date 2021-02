Se l’Italia avesse davvero conosciuto Luca Coscioni 20 anni fa

Luca si presentò e fu eletto nel 2000 alle elezioni online del Comitato di coordinamento dei radicali -che allora presiedevo- attraverso la prima votazione telematica realizzata da un movimento politico in Europa. Chiedeva libertà della ricerca scientifica, partendo dalla propria condizione personale di malato di SLA che sperava della ricerca sulle staminali embrionali, arrivando però ad allargare la questione e a porre il metodo scientifico come indispensabile per salvare la democrazia e la libertà di tutti. Fu candidato capolista radicale, respinto sia dalla destra che dalla sinistra, eppure sostenuto da 51 Premi Nobel di tutto il mondo. Luca si presentò e fu eletto nel 2000 alle elezioni online del Comitato di coordinamento dei radicali -che allora presiedevo- attraverso la prima votazione telematica realizzata da un movimento politico in Europa. Chiedeva libertà della ricerca scientifica, partendo dalla propria condizione personale di malato di SLA che sperava della ricerca sulle staminali embrionali, arrivando però ad allargare la questione e a porre il metodo scientifico come indispensabile per salvare la democrazia e la libertà di tutti. Fu candidato capolista radicale, respinto sia dalla destra che dalla sinistra, eppure sostenuto da 51 Premi Nobel di tutto il mondo.

Ai tempi non esistevano i social e non si parlava di “fake news”, ma il processo degenerativo della democrazia rappresentativa era già in stato avanzato. Si consentiva impunemente ai massimi leader politici (proprio alcuni di loro sono oggi sono considerati come autorevoli voci contro i populisti e gli estremisti) di spacciare falsità a reti unificate sull’inutilità della ricerca sulle staminali embrionali, e si consentiva al Vaticano di usare illegalmente il personale ecclesiastico per sabotare il voto referendario su fecondazione assistita e ricerca.

Già allora veniva a mancare il necessario sforzo per alimentare il discorso politico di una approfondita conoscenza scientifica. Con il risultato che quella ricerca scientifica sulle staminali embrionali che si pratica in buona parte del mondo con importanti risultati (ad esempio contro il morbo di Parkinson) in Italia è ancora proibita. Nemmeno la pandemia ha indotto Governo e Parlamento a riconsiderare quelle scelte.

Dall'oggi al domani siamo passati da una diffidenza assoluta nei confronti gli scienziati (in base alla quale in tivvù parla l'uomo di spettacolo sui vaccini, il cuoco sugli ogm e via discorrendo) a una sacralizzazione della figura dello scienziato, che è cosa ben diversa dal rispetto per il metodo scientifico.

Un dibattito pubblico che prescinda dal metodo scientifico può solo generare mostri. Gli ambiti tra scienza e politica devono restare distinti: ci sono valutazioni morali, economiche e sociali che non dipendono dalla scienza, e che richiedono decisioni politiche. Non è lo scienziato che deve dire se proibire o come regolare la sperimentazione animale, gli ogm, le droghe, l’eutanasia, l’aborto, la gestazione per altri, il nucleare, l’intelligenza artificiale, la ricerca sulle staminali; e nemmeno come governare i cambiamenti climatici, una pandemia, i vaccini, il 5G.

Ma è soltanto il metodo scientifico (attraverso ricerche pubbliche e verificabili o contestabili da parte di qualsiasi ricercatore, seguendo le stesse regole) che può avvicinarci il più possibile alla conoscenza di un fenomeno e ai rischi e benefici di determinate pratiche o tecnologie. Erano e sono gli scienziati -nel 2000 tanto quanto nel 2021- a poter spiegare l’importanza da un punto di vista scientifico dell’utilizzo di embrioni umani a fini di ricerca, come chiedeva Luca Coscioni. Poi spetta ai politici decidere, ma senza nascondersi dietro a falsificazioni della realtà. Decidere su questi ed altri temi senza badare a cosa la scienza ci metta nelle condizioni di sapere sarebbe come guidare alla cieca. Che è esattamente ciò che spesso la politica fa.