Gettonopoli, i consiglieri Crifò e Vaccarino decadono per gli effetti della legge Severino

A seguito della sentenza definitiva del processo Gettonopoli, che si è chiuso in Cassazione con la condanna dei consiglieri comunali coinvolti, verrà applicata la legge Severino nei confronti dei consiglieri Giovanna Crifò e Benedetto Vaccarino.

Entrambi, tra i più votati alle scorse amministrative del 2018, sono stati infatti condannati in via definitiva per falso e truffa con una pena superiore a sei mesi e l’aggravante dell’abuso di potere: dunque, appena arriverà la notifica al Comune da parte dell’ufficio giudiziario che deve eseguire il provvedimento, si procederà alla immediata decadenza dal consiglio comunale.

I consiglieri, così come i loro ex colleghi condannati con la stessa aggravante, saranno inoltre incandidabili alle prossime elezioni.

Al posto dei due consiglieri siederanno in consiglio i primi due non eletti della lista di Forza Italia, Rita La Paglia e Sebastiano Tamà. La Paglia era stata consigliera comunale dal 2013 al 2018, eletta con Sicilia Futura. Sebastiano Tamà, eletto nel 2008 con il Movimento per l’autonomia (poi ha cambiato), riconfermato nella tornata del 2013 con Siamo Messina e non eletto nel 2018.

