Incidente stradale a Gualtieri Sicaminò, vittima il ciclista 17enne Giuseppe Milone

Coltivava il sogno di seguire i passi del suo idolo: Nibali, lo squalo dello Stretto. Ma la passione per le due ruote è stata fatale. Giuseppe Milone, 17 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto nel pomeriggio di ieri ha finito la sua corsa contro un mezzo pesante su una strada sterrata a Gualtieri Sicaminò, dove sono in corso i lavori di messa in sicurezza della strada comunale. Una dinamica ancora da accertare, mentre l’impatto è stato talmente violento da provocargli la morte, incastrato sotto il mezzo. Il giovane, che secondo le prime testimonianze, stava ascoltando musica mentre pedalava, era privo di documenti e questo ha rallentanto l’identificazione.

Giuseppe Milone frequentava l’istituto Copernico di Barcellona PG, ed era una giovane promessa del ciclismo, “stagista” nel team Nibali. Recentemente aveva anche meritato i titoli dei giornali in sella alla sua mountain bike aveva ottenuto l’ambito brevetto di “Re dell’Etna”, superando i sei versanti del vulcano e percorrendo 205 chilometri con 7.000 metri di dislivello in 12 ore e 45 minuti.

La tragica morte di Giuseppe Milone riporta alla memoria un’altra vita spezzata sulla strada: quella di Rosario Costa, un altro giovanissimo talento del Team Nibali. Il ciclista morì nel maggio del 2016 morì sulla riviera, all’altezza di Sant’Agata, a seguito di uno scontro con un autocompattatore di Messinambiente durante un allenamento.

