Sant’Alessio Siculo: Viola più volte le prescrizioni degli arresti domiciliari. Arrestato dai Carabinieri

Nella serata di ieri, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Messina, in sostituzione di quella degli arresti domiciliari cui l’uomo era già sottoposto, i Carabinieri della Stazione di Sant’Alessio Siculo hanno arrestato S. S., 77enne, già noto alle forze dell’ordine, originario di Savoca.

Il 77enne era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Savoca, applicata a suo carico nell’ambito di un procedimento penale ancora pendente per vari reati tra cui quello di lesioni personali. Nel corso dei periodici controlli effettuati, i Carabinieri avevano accertato che l’uomo aveva ripetutamente violato le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. In particolare, nei giorni scorsi i militari avevano accertato che l’uomo si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione e lo avevano pertanto denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione.

Le gravi violazioni accertate dai Carabinieri hanno pertanto portato all’emissione del provvedimento cautelare in carcere a carico dell’uomo che è stato tradotto presso la casa circondariale di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

