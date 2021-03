Eolie, aliscafi: problemi di posto nelle prime corse della mattina

ALISCAFI: PROBLEMI DI POSTO IN TUTTE LE PRIME CORSE DELLA MATTINA

In tutti i giorni feriali, da Lunedì a Venerdì

Segnaliamo che, a causa della limitazione dei posti dovuta all’emergenza pandemica, le prime corse della mattina nei giorni feriali risultano spesso piene, incluso qualche ritorno.

In particolare:

Da Milazzo per le Eolie: 7:00 e 7:30

Da Lipari per Vulcano e Milazzo: 7:00 e 13:40

Da Vulcano per Milazzo: 7:15 e 13:55

Da Rinella 6:20 e S.M. Salina 6:35 per Milazzo

In questo momento, sulla corsa da Milazzo delle 7:00 di domani (Giovedì) e Lunedì risultano disponibili solo una decina di posti.

Prenota a distanza il tuo viaggio contattandoci ai numeri:

+39 3280318861 (anche su Telegram)

+39 0909812448

e pagando con carta di credito o prepagata.

