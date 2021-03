UniMe, riparte la campagna solidale #donaunoradeltuolavoro

In questo periodo di graduale avvicinamento alla Pasqua, si rinnova l’impegno solidale dell’Università di Messina. Riparte, infatti, la campagna fundrasing #donaunoradeltuolavoro, svoltasi già negli scorsi mesi di aprile e maggio per alleviare l’emergenza generata dalla pandemia da COVID-19 ed organizzata dal Dipartimento Affari Generali.

In quell’occasione, nell’arco di 35 giorni complessivi, fu racimolata la considerevole cifra di € 26.822,00, col contributo prezioso e generoso dell’intero personale d’Ateneo (docente e tecnico-amministrativo, dottorandi, specializzandi) e della Società coop. UniLav.

Anche questa volta, le donazioni per il nuovo progetto, denominato “La solidarietà non si ferma…. a Pasqua unime c’è“, prevedono l’utilizzo – da parte della Comunità Accademica – di una Piattaforma Informatica a portata di clic che fungerà da canale per la raccolta fondi. L’importo donato sarà anche visualizzato nel correlato numero di ore lavorate.

La nuova campagna, che durerà per 13 giorni dal 3 al 15 marzo, vuole fornire un sostanziale sostegno alle Associazioni Cittadine di beneficenza, per aiutare le famiglie più bisognose nel territorio messinese in vista delle feste Pasquali.

Assieme al Dipartimento Affari Generali, le altre strutture coinvolte nel progetto sono l’Unità Organizzativa Comunicazione d’Ateneo del Rettorato, il D.A. “Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane” ed il D.A. “Organizzazione e Gestione delle Risorse Finanziarie”.

