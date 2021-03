Autostrada Messina-Palermo a rischio crollo: sequestrati 26 cavalcavia, 4 indagati

Il Cas sapeva ma non ha agito. La procura di Barcellona diretta dal procuratore Emanuele Crescenti ha sequestrato 26 cavalcavia del tratto autostradale A20 Messina – Palermo a rischio crollo trai comuni di Monforte e Furnari a seguito di una articolata indagine, in cui risultano indagate tre persone che hanno ricoperto funzioni di vertice in ruoli tecnici, ed un ex presidente del Cas.

Per i quattro indagati l’ipotesi di reato è di “omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”, reato che sarebbe stato commesso in cooperazione tra loro, ognuno per i rispettivi ruoli ricoperti fino al 2020. Si tratta di Salvatore Minaldi, 66 anni, quale direttore generale e dapprima facente funzioni e quindi titolare dal 15 ottobre 2018, nonché responsabile interinale, dell’area tecnica; di Salvatore Pirrone 64 anni, quale direttore generale in carica dall’1 gennaio 2015 al 19 gennaio 2017 e poi dal 22 febbraio 2017 al 9 marzo 2018 nonché direttore interinale dell’area tecnica e di esercizio; di Giovanni Raffa 63 anni, quale direttore dell’area tecnica e di esercizio dal 5 febbraio 2019 al 31 gennaio 2020 e di Alessia Trombino 50 anni, nella qualità di presidente pro tempore del Cas, tutti indagati, in cooperazione tra loro, per il reato di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Anche se il gip, nella sua ordinanza, ipotizza anche la possibile contestazione del reato di omissione di atti d’ufficio.

Il comando della Polizia locale, a seguito del sequestro preventivo disposto dall’autorità giudiziaria dei cavalcavia insistenti sull’autostrada A20, Messina-Palermo, è intervenuto per regolamentare la segnaletica in quelli che riguardano il territorio milazzese che nello specifico sono: cavalcavia n. 7 strada comunale Bozzello; cavalcavia n. 8 strada vicinale Di Maio Imprò; cavalcavia n. 9, strada provinciale Olivarella e cavalcavia n.10 strada comunale Botteghelle.

Con decorrenza immediata è stata disposta:

l’istituzione del divieto di transito veicolare con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, per l’intero tratto strada per i cavalcavia n. 8 strada vicinale Di Maio Imprò; cavalcavia n. 9, strada provinciale Olivarella e cavalcavia n.10 strada comunale Botteghelle.

l’istituzione del divieto di accesso veicolare con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate per l’intero tratto strada per il cavalcavia n. 7 strada comunale Bozzello

il restringimento della carreggiata e l’istituzione di una sola corsia di marcia nella parte centrale della carreggiata, con senso unico alternato regolato da impianto semaforico, per l’intero tratto stradale per i cavalcavia n. 8 strada vicinale Di Maio Imprò; cavalcavia n. 9, strada provinciale Olivarella e cavalcavia n.10 strada comunale Botteghelle.

il restringimento della carreggiata e l’istituzione di una sola corsia di marcia nella parte centrale della carreggiata, per l’intero tratto stradale per il cavalcavia n. 7 strada comunale Bozzello

l’istituzione del percorso alternativo per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, lungo la via Madonna del Boschetto SP. 68, in entrata e uscita da Milazzo

l’installazione della segnaletica luminosa notturna e della segnaletica di preavviso nei tratti stradali interessati ai restringimenti di carreggiata.

