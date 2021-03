Cosima Di Stani è la nuova prefetta di Messina, Librizzi va a Catania

Cambio di passo a Messina a seguito dei movimenti di prefetti in Sicilia. Il Consiglio dei ministri ha scelto Cosima Di Stani quale nuova prefetta di Messina. Da dicembre 2018 era prefetta di Caltanissetta, e in precedenza, per un anno e mezzo, di Crotone.

Maria Carmela Librizzi, arrivata a Messina nel febbraio 2018, è stata designata per la Prefettura di Catania. A Caltanissetta, invece, nominata Chiara Armenia.

“Tre donne – dichiara il presidente della Regione, Nello Musumeci, nella foto con la Di Stani – che hanno già maturato importanti esperienze sia nella nostra Regione sia fuori. Vanno a ricoprire incarichi in città che hanno bisogno di sentire forte la presenza dello Stato. Il governo regionale sarà al loro fianco, ancora di più in questo periodo nel quale emergenza sanitaria, economica e sociale richiedono una forte collaborazione tra le istituzioni”.

