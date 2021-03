Covid, l’on. Nino Germanà racconta la sua prima settimana da “positivo”

Un lungo post sui social per comunicare al mondo esterno il suo autoisolamento: lo ha scritto il parlamentare Nino Germanà, eletto con Forza Italia ma dallo scorso maggio nel partito di Maurizio Lupi, che ha raccontato i primi sette giorni del “suo Covid”.

“- Mercoledì 24 febbraio brividi di freddo alternati a vampate di calore per tutta la notte.

Il giorno dopo mi sono svegliato con un leggero raffreddore, ma essendomi coperto e scoperto tutta la notte, ho pensato ad una normale conseguenza dello sbalzo di temperatura .

, non vi posso dire chi , non vi posso dire chi

Venerdì 26, anche se stavo bene, sono andato a fare un tampone che ha avuto esito negativo. Sabato 27 nonostante un po’ di nausea e qualche lieve dolore muscolare, che attribuivo all’influenza, sono andato a giocare a padel. ( con ottimi risultati ma questo non fa testo perché uno degli avversari era scarso

Domenica 28 e lunedì 1, nausea e bruciore di testa, diverso da un normale mal di testa. Martedì 2, a pranzo, dopo essermi reso conto di aver perso gusto e olfatto, sono andato a fare un tampone rapido che è risultato positivo, confermato successivamente dal molecolare.

Ho avvertito subito tutti gli amici con cui sono entrato in contatto, ho fatto la comunicazione all’asp e mi sono auto isolato in casa.

È passata una settimana, sono solo e la casa è vuota e silenziosa. Anche Gea e Basilio j. sono isolati lontano da me in un’altra casa per evitare il contatto.

Così scopri un aspetto di questa malattia che non lascia scampo a nessuno, la solitudine. Solitudine che associ all’impossibilità di proteggere le persone che ami.

Ma la vita è un continuo esame, si sa….

CONSIGLI :

1) niente panico! bisogna curarsi in casa

, giuro 4 , giuro 4

2 ) chi chiami per la cura ? se non ti sei impanicato chiami il tuo medico di base, io ho chiamato anche 4 virologi3) bere almeno 1,5 di acqua al giorno + vitamine C e D. 4) Tachipirina 1000 per i dolori muscolari alternata a Oki o altro antinfiammatorio.

5) Comprare bentelan e zitromax da utilizzare solo in caso di necessità, ovvero in presenza di sintomi. Io non ho ne febbre ne tosse quindi non li sto prendendo. 6) Riposo assoluto.

7) Una buona dose di “culo”, poiché come abbiamo visto le reazioni al virus sono molto soggettive.

Amici Vi abbraccio tutti, vi voglio bene e spero di vedervi presto, liberi, felici e senza questo c…o di mascherine che adesso sono indispensabili.” (Ph. Repertorio)

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it