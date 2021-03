Meteo di Messina e Provincia, mercoledì 11 Marzo 2021

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia per mercoledì 11 Marzo 2021.

Abbiamo stabilito una modifica al video, tornerà il video integrale con tutti i settori di Messina e Provincia, ma sarà suddiviso in capitoli per ogni settore. Come fare per vedere soltanto il settore che ci interessa?

Semplice: basterà cliccare sul tondino in alto a sinistra del video, con la lettera M sullo sfondo viola, e poi, una volta arrivati sul sito Youtube, cliccare sul primo video che vedete (il meteo di oggi), andare sulla Descrizione sotto il video e cliccare sul capitolo che vi interessa.

Es.: volete vedere la Provincia Ionica? Andate alla Descrizione e cliccate su Provincia Ionica.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it