Operativo l’hub vaccinale nella Fiera di Messina, ad inaugurarlo l’ass. Razza

In attesa del proprio turno i primi messinesi ad essere vaccinati nel nuovo hub creato all’interno dell’ex cittadella fieristica dove ieri è arrivato per un sopralluogo a sorpresa il presidente della regione Musumeci.

Oggi alle 12.30, alla presenza dell’assessore alla Salute della Regione siciliana sarà Ruggero Razza a d inaugurare l’hub provinciale di Messina allestito dal dipartimento regionale della Protezione civile in due padiglioni dell’ex Fiera di Messina e ospiterà complessivamente 52 box dedicati alla somministrazione dei vaccini. I locali sono stati concessi all’Asp dall’Autorità portuale dello Stretto. Si tratta del quarto hub provinciale dedicato alle vaccinazioni dopo quelli di Palermo, Catania e Siracusa. Le strutture affiancano gli altri punti di somministrazione già messi a disposizione dal Sistema sanitario regionale.

L’Hub in Fiera che permetterà di avere anche a Messina una centralizzazione nei percorsi di vaccinazione. La possibilità di ottenere come forniture circa ottomila dosi vaccinali a settimana dovrebbe dare la possibilità di accelerare sulle somministrazioni.

Ieri l’assessore Ruggero Razza ha annunciato infatti che la Regione sta già lavorando per autorizzare il via alle prenotazioni dal prossimo giovedì anche per tutti i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni. La procedura da seguire sarà sostanzialmente quella utilizzata per gli over 80, quindi le prenotazioni avverranno sempre attraverso il sito prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

L’avvio delle vaccinazioni anche per questa fascia d’età “alla luce delle aperture di fascia generazione del vaccino AstraZeneca”.

Stamattina a partire dalle 9,30 le prime inoculazioni.

