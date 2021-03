Covid: vaccini, ecco come prenotarsi. Nell’hub ex Fiera anche un team di psicologi

Un team di psicologi all hub in fiera avrà il compito di accogliere, seguire e accompagnare gli utenti durante il percorso, nonché di contenere eventuali ansie in sala d’attesa dopo la somministrazione del vaccino e di individuare eventuali malori. Il team, produrrà un questionario di gradimento per gli utenti. Intanto cresce il numero delle prenotazioni per il vaccino: chi da 70 a 79 anni e non ha patologie può prenotarsi e fare vaccinazione con Astrazeneca. Chi ha patologie accertate e certificate che sono nella circolare del ministero che allego di seguito invece è consigliabile aspettare e prenotarsi in seguito come persone fragili cioè con patologie e fare vaccini Pfizer e Moderna.

Nella struttura inaugurata ieri sono già al lavoro circa 200 persone tra medici vaccinatori, infermieri, operatori sanitari e amministrativi per portare subito a regime i due padiglioni 7a e 7b dell’ex complesso fieristico di Messina che nei prossimi mesi accoglierà migliaia di cittadini.

A circa sei ore dall’apertura dei sistemi telematici dedicati, sono già 53mila gli over 70 siciliani ad avere effettuato la prenotazione del vaccino anti Covid. In particolare, come avvenuto per gli altri target attivati nelle scorse settimane, la maggioranza dei cittadini ha scelto la piattaforma on line della struttura commissariale nazionale gestita da Poste italiane (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) o il portale regionale (www.siciliacoronavirus.it) per potersi registrare.

Le vaccinazioni su questa nuova categoria della campagna prenderanno il via già da domattina nei Centri allestiti in tutto il territorio regionale. In Sicilia possono prenotare il vaccino tutti i cittadini dalla classe 1951 fino alla classe 1942 per i quali, secondo le nuove disposizioni nazionali, è prevista la somministrazione con AstraZeneca (sono infatti esclusi i soggetti estremamente vulnerabili).

